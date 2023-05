Morta Tina Turner: la cantante aveva 83 anni

Morta Tina Turner. La celebre cantante si è spenta oggi, all’età di 83 anni, nella sua casa vicino Zurigo, a Kusnacht. La notizia della scomparsa della Regina del Rock’n Roll’ è stata data dal suo portavoce.

“Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll’ si è spenta serenamente oggi, all’età di 83 anni dopo una lunga malattia, nella sua casa a Küsnacht vicino Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello. “Ci sarà una cerimonia funebre privata a cui parteciperanno amici intimi e familiari. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un esempio. Si prega di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile”, ha annunciato.

Star amatissima da generazioni di fan

Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock, cantante e attrice di origine statunitense, era naturalizzata svizzera. La sua morte, secondo le prime indiscrezioni, arriva dopo una lunga malattia. È stata un’artista amatissima in tutto il mondo e nel corso della sua lunga e sfolgorante carriera ci sono brani che resteranno nella memoria di tutti, come The Best, I don’t wanna lose you, Private Dancer, Proud Mary, What’s Love Got to Do With It, It’s only love e tante altre.

Che la musica fosse la sua passione e il suo destino, Tina Turner lo capisce sin da bambina. A 10 anni, infatti, inizia a cantare in chiesa, nel coro parrocchiale. Nel 1956 incontra Ike Turner. Due anni dopo con lui incide Boxtop, la sua prima canzone, quella che sarà il suo debutto nel mondo della musica, anche se con un nome d’arte: Little Ann. Devono passare altri due anni, quindi nel 1960, per trasformarsi in Tina Turner. Il suo primo singolo con il nuovo nome d’arte è A Fool in Love. Si farà conoscere come la tigre e la regina del Rock, amata e osannata in tutto il mondo.