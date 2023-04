Morte Alessandro Parini, arriva l’esito dell’autopsia: ecco com’è morto

È arrivato l’atteso esito dell’autopsia di Alessandro Parini, il giovane avvocato italiano morto nell’attentato filo-islamico sul lungomare di Tel Aviv. Come ha mostrato il referto del medico legale, il ragazzo sarebbe morto per i traumi riportati dopo che l’automobile dei terroristi lo aveva travolto a folle velocità. Esclusa oltretutto la possibilità che fosse stato finito con un colpo di pistola dai terroristi, in quanto sul suo corpo non erano presenti fuori di uscita o entrata dei proiettili.

L’autopsia di Alessandro Parini

L’esito dell’autopsia del ragazzo, sarà utilissimo per il proseguo delle indagini condotte dalla Procura di Roma. In tal senso, si sta procedendo per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. Secondo le ricostruzioni fatte dal medico legale, l’avvocato Parini sarebbe deceduto in seguito alle gravissime condizioni riportate dopo essere stato falciato dall’automobile dei terroristi. Non è da escludere, in tutto ciò, come il ragazzo possa essere morto addirittura sul colpo. Come sappiamo, l’automobile che investì il legale romano, era guidata da un terrorista arabo-israeliano, successivamente abbattuto dalle forze di polizia israeliane.

L’autopsia ha chiarito determinati nodi su cui si stava interrogando l’indagine della Procura di Roma, con l’analisi del cadavere svoltasi presso la struttura di Medicina Legale del Policlinico Gemelli. Proprio il Gemelli ha voluto in un certo senso confermare le perizie effettuate pochi giorni fa dal reparto di medicina legale israeliana. Israele, infatti, aveva comunicato all’Italia come il ragazzo non fosse stato finito con un colpo d’arma da fuoco, in una valutazione che nella giornata di oggi è stata confermata anche dal medico legale italiano. Questo perché venerdì sera, sul lungomare di Tel Aviv non servì sparare ad Alessandro Parini per ucciderlo. Ai terroristi, molto probabilmente, fu chiaro come fosse bastato l’investimento con l’automobile per ucciderlo, evitando ulteriori atrocità sul corpo della vittima italiana.