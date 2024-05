Morte Angelo Onorato, la moglie: “Mio marito è stato ucciso”

Oggi i funerali di Angelo Onorato a Palermo. La moglie Francesco Donato lancia un’ipotesi: “Mio marito è stato ucciso”.

E’ stata svolta nei giorni scorsi l’autopsia sul corpo di Angelo Onorato. Sul corpo dell’uomo, a sorpresa, non è stato trovato nessun segno di violenza. Nonostante la perizia tecnica sul cadavere, l’eurodeputata Francesca Donato continua a credere come dietro la morte del marito non vi sia un suicidio. Un’indagine che avrebbe messo in mano ai propri legali, chiudendo almeno per oggi con gli interventi alla stampa: nelle prossime ore avverrà il funerale a Palermo dell’uomo.

La moglie non crede al suicidio di Angelo Onorato

La Donato è convinta come le cause attorno alla morte del marito vadano trovate altrove. Almeno per oggi, però, l’europarlamentare smetterà di parlare con la stampa nazionale della tragedia occorsa alla sua famiglia: intorno a mezzogiorno, Angelo Onorato vedrà la celebrazione del proprio funerale nella Cattedrale di Palermo. Un momento dove i suoi familiari vogliono vivere il lutto con piena riservatezza, lasciando ai prossimi giorni gli sviluppi legati alle indagini.

Le ultime ore dell’uomo a Palermo

Il corpo di Angelo Onorato è stato trovato da sua moglie e sua figlia sulla bretella autostradale Palermo-Mazzara del Vallo: si trovava all’interno del suo Range Rover, con una fascetta stretta al collo e che aveva conseguito alla morte dell’uomo. Restano però dei lati oscuri a questa vicenda, che almeno le forze dell’ordine stanno provando a ricostruire con l’aiuto delle testimonianze e le telecamere in giro per la Provincia palermitana.

Il caffè con lo sconosciuto

A distanza di qualche ora, è stato risolto l’enigma legato al caffè con una persona apparentemente sconosciuta. In tale situazione, Angelo Onorato conosceva benissimo la persona con cui andava al bar e si sedeva a un tavolo: si tratta del cognato, ovvero il marito della sorella di Francesca Donato. Secondo le ricostruzioni effettuate dagli investigatori, l’uomo si era messo a disposizione per andare a prendere il cognato all’aeroporto intorno alle 9 del mattino: parente che scendeva da Milano per un battesimo.

L’ultimo saluto alla mamma

Quella mattina, però, Angelo Onorato non vede solamente il cognato. Prima di raggiungere la bretella autostradale dove sarà trovato senza vita, si recherà dalla propria madre e probabilmente lì passa diverso tempo. E’ stato dato un ultimo saluto alla mamma? Al momento non è chiaro, considerato come nessuno nella zona abbia visto atteggiamenti sospetti dell’uomo quel giorno.