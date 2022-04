Morte di Martina Quadrino: la Procura apre un’inchiesta per il decesso della 13enne

La morte di Martina Quadrino, la 13enne di Fondi che lo scorso 14 aprile ha avuto un malore intorno alle ore 23:00, è ancora avvolta nel mistero. Per questo la Procura di Latina ha aperto un procedimento nei confronti di ignoti, al fine di accertare le cause di quanto avvenuto.

Leggi anche: Mangia un sandwich al salame e si sente male: Martina Quadrini muore a 13 anni

Martina Quadrino, quali sono i motivi della disgrazia?

Ancora oggi non si conoscono i motivi della disgrazia, nonostante sia stata svolta, nel pomeriggio di sabato 16 aprile, l’autopsia sul corpo della giovane Martina. Per effettuare l’esame autoptico è stato nominato un consulente medico, la dott.ssa Maria Cristina Setacci. Nello stesso tempo i Carabinieri della locale Stazione hanno ricostruito le ultime ore della 13enne, per verificare se abbia assunto cibi o bevande che possano aver contribuito a determinarne l’improvviso decesso. Questo anche in relazione alla sussistenza di allergie, note o meno.

La complessità dell’accertamento richiesto al medico legale non permette allo momento di avanzare ipotesi certe sulla causa che ha portato al decesso di Martina. È necessario infatti attendere l’esito di esami ed accertamenti che la dott.ssa Setacci ha avviato a seguito dell’espletamento dell’autopsia.