Morte Francesco De Paolis, l’associazione ‘Codici’ presenta un esposto in procura

Codici: esposto in Procura sulla morte del 44enne Francesco De Paolis al San Camillo di Roma.

Da anni impegnata contro la malasanità, l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto alla procura per fare luce sulla morte di Francesco de Paolis, il 44enne romano deceduto il 31 dicembre all’ospedale San Camillo di Roma.

Le parole di Ivano Giacomelli

“Non possiamo dire se si tratti di un caso di malasanità – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, di sicuro ci sono diversi aspetti da chiarire e questo è il motivo del nostro intervento. Parliamo di un uomo che si è recato al Pronto Soccorso per un forte mal di gola e non ha più fatto ritorno a casa. Lamentava dolori e difficoltà nel deglutire, inizialmente è stato in contatto con la compagna tramite messaggi”.

“Poi è subentrato un silenzio che con il passare del tempo è diventato sempre più preoccupante – prosegue Giacomelli -, fino a quando dall’ospedale hanno avvertito la donna che la situazione era grave. Il compagno è spirato davanti ai suoi occhi, poche ore dopo essersi recato al Pronto Soccorso. Cos’è successo? Qual è la causa della morte? Il paziente è stato assistito in maniera corretta? Questi sono alcuni degli interrogativi a cui la magistratura dovrà dare una risposta”.

Francesco De Paolis, morto dopo il ricovero per un mal di gola: ipotesi shock anafilattico

La morte di Francesco De Paolis, il 44enne che la notte del 31 dicembre ha raggiunto il pronto soccorso con un mal di gola, resta avvolta dal mistero. Lo scorso 4 gennaio, come disposto dalla procura della Repubblica di Roma, è stato effettuato esame autoptico sulla salma del 44enne. Una indagine medico-legale che dovrebbe dare risposte il merito alle cause del decesso e anche all’ipotesi che si sta facendo strada in queste ore che possa essere sopraggiunta a causa di uno choc anafilattico dovuto a un’allergia.