Morte Manuel Proietti, i The Borderline scaricano Matteo Di Pietro

Dopo aver chiuso il proprio canale social successivamente alla tragedia che ha ucciso il piccolo Manuel Proietti, i The Borderline si sciolgono ma soprattutto prendono le distanze dal loro ex membro Matteo Di Pietro. Il ragazzo, accusato dell’omicidio stradale, è stato palesemente scaricato dal resto del gruppo. Uno dei membri storici della stable di youtuber, Er Motosega, ha addirittura affermato pubblicamente come “Di Pietro guidasse quel giorno il SUV della Lamborghini”.

Morte Manuel Proietti, Di Pietro scaricato dagli amici e arrestato

Dopo l’arresto preventivo, che gli costerà i domiciliari, Matteo Di Pietro ha perso anche gli amici con cui portava avanti il progetto dei The Borderline. Forse per motivi legati alla difesa legale, tutti i presenti nella Lamborghini puntano il dito contro il ragazzo e soprattutto la sua guida. In quella che sembra una precisa linea difensiva da tenere davanti alle autorità, tutti testimoniano di essere stati solo passeggeri a bordo della Lamborghini, con il volante utilizzato solamente da Di Pietro.

The Borderline si scioglie e tutti disconoscono Di Pietro

In una storia che fa riflettere sui gesti estremi di certi youtuber e le conseguenze che potrebbero verificarsi nelle loro azioni sconsiderate per rimediare due click, lascia perplessi l’atteggiamento dei componenti del The Borderline. Vito Loiacono sarebbe stato tra i primi a tagliare i rapporti con Matteo Di Pietro, con Matteo Ciaffaroni, detto “Il Ciaffa”, che avrebbe evitato qualsiasi commento sul drammatico episodio accaduto a Casal Palocco.

Il fondatore dei The Borderline abbandonato dal gruppo

Le indagini e la posizione di Matteo Di Pietro, oggettivamente, si complica. Ma nessuno avrebbe mai creduto come di quel gruppo, di cui lui era anche leader e fondatore, tutti si sarebbero tirati indietro davanti all’azione della Magistratura e soprattutto le campane mediatiche. Difficile capire se sia un atteggiamento che ha dei risvolti solamente pubblici, ma è abbastanza chiaro come Di Pietro oggi veda un totale isolamento da parte di quelli che erano i suoi più stretti collaboratori per la vita del The Borderline.

Un’amicizia fondata sulle visualizzazioni su YouTube?

L’amicizia dovrebbe perdurare anche nei momenti più duri, magari anche in dimensioni drammatiche come quelle di Casal Palocco. Invece qui, a danni compiuti, l’intera scialuppa del The Borderline ha abbandonato il proprio capitano sulla propria nave. C’è la morte di un bambino di 5 anni, verissimo, ma su quella barca tutti sono rimasti allegramente fino a quando il prodotto funzionava mediaticamente. Nessuno ha mai pensato, infatti, di abbandonare il progetto quando il gruppo, coi propri video, macinava milioni di visualizzazione e portava valanghe di denaro ai componenti.

Il ragazzo sempre più isolato

Nell’immaginario collettivo, il 20enne Di Pietro oggi appare come l’unico potenziale responsabile di questa morte, in una scelta di comunicazione che sembra, almeno apparentemente, far dimenticare come altri ragazzi – come riportano le testimonianze – facevano video prima e dopo l’incidente automobilistico di Casal Palocco.