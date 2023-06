Morte Manuel Proietti, il noleggio della Lamborghini regolare per il Codice della Strada

Nell’incidente stradale che ha ucciso il piccolo Manuel Proietti, l’opinione pubblica si è scagliata anche contro la Skylimit, ovvero il noleggio che ha affittato il SUV della Lamborghini ai giovani youtuber del gruppo The Borderline. Questa volta, attraverso un comunicato stampa, la società ha ribadito la sua completa estraneità alle responsabilità sull’incidente di Casal Palocco, tantomeno poi di complicità con i presunti responsabili della tragedia.

Morte Manuel Proietti, il noleggio si smarca da responsabilità

“Il noleggio ha fatto il suo lavoro: ha affittato la macchina a dei clienti. Non c’entriamo nulla con le dinamiche di Casal Palocco”. Nel vortice del tribunale mediatico scatenato dopo la morte del piccolo Manuel Proietti, il noleggio ha dovuto ribadire l’ovvio: la responsabilità di chi guida i loro veicoli non dipende dalla stessa azienda. Ecco allora come, sulle pagine di Repubblica, arriva la stoccata ai tanti commenti social sul caso Proietti, che tiravano in ballo anche la Skylimit sulla morte del bimbo: “Noi offriamo solo un servizio, i genitori pensino a educare. Non siamo responsabili o complici dell’incidente di Casal Palocco. Sono giorni di forte dolore”.

I ragazzi potevano affittare la Lamborghini?

È una domanda lecita, su cui si è accanita la disinformazione anche ai danni della stessa società impegnata nel noleggio di macchine di lusso. Nonostante il “tribunale del web” abbia sancito responsabilità dell’azienda, il Codice della Strada dice ben altro: “una persona, che ha alle spalle almeno un anno di patente, può guidare qualsiasi macchina”.

La difesa della Skylimit

La mala informazione, in questo caso, ha creato un danno d’immagine alla società Skylimit, che dalle pagine di Repubblica si difende con il proprio amministratore Gabriele Morabito: “Ci rincresce constatare, pero, che l’opinione pubblica sia stata fuorviata da una cattiva informazione normativa, che sta mettendo pesantemente in dubbio la professionalità e la diligenza del nostro operato. Il nostro codice della strada (nello specifico l’art. 117) permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione. E noi abbiamo effettuato i controlli per garantire il rispetto di tale condizione anche in questa occasione”.