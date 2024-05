Morte Onorato, cosa hanno ripreso le telecamere

Gli inquirenti stanno analizzando le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza, nel luogo dov’è morto l’imprenditore.

Ci sono delle contraddizioni nel caso di Angelo Onorato, marito dell’europarlamentare Francesca Donato, trovato ieri senza vita all’interno della sua vettura a Palermo. Alcuni elementi indicano che negli ultimi giorni potesse sentirsi braccato, come i dettagli trapelati nella lettera lasciata all’avvocato tributarista a stretto contatto con l’imprenditore. Per amici e famigliari, invece, si esclude che il 55enne si possa essere tolto la vita.

In queste ore gli inquirenti stanno analizzando gli estratti dalle telecamere di sorveglianza, presenti nell’area dove l’uomo avrebbe perso la vita. E sono proprio quei frame a rivelare quale elemento in più per fare chiarezza.

Morte di Angelo Onorato: cosa hanno ripreso le telecamere

Nei pressi dell’auto dov’è stata trovata la salma non figurano passanti o persone sospette che possano essersi avvicinate al veicolo. Tuttavia, bisogna considerare che le telecamere non puntano direttamente sull’area dove Angelo Onorato è stato trovato morto.

L’unica opzione è che, qualora si trattasse di omicidio, il killer si sia allontanato dalla scena del crimine utilizzando un muro, alto almeno due metri, che delimita l’autostrada: solo in questo modo si profilerebbe la possibilità di non essere ripreso dalle videocamere, a sostegno dell’ipotesi di omicidio. Al momento, in mancanza di prove, in questo modo è sempre più avvalorata la tesi del suicidio. L’autopsia darà conferma, ma non sarà effettuta prima di lunedì 27 maggio, al più tardi martedì.

Cosa c’è scritto nella lettera: Onorato temeva delle persone

Il punto di partenza delle indagini, avviate sabato sera dopo che è stato ritrovato il corpo dell’architetto e coniuge di Francesca Donato, è una lettera che l’uomo avrebbe inviato al suo legale. La lettera è stata ieri sera alla Squadra mobile di Palermo, che conduce l’inchiesta coordinata dalla procura di Palermo.

Nei giorni scorsi infatti Angelo Onorato avrebbe scritto alla famiglia una lettera, affidata a un avvocato, in cui sosteneva di attraversare un momento difficile e di contattare il legale nel momento in cui gli fosse successo qualcosa. “Lui conosce tutta la situazione”, avrebbe fatto trascrivere nell’epistola, dove fra le altre cose compare anche una lista di beni a carico dell’imprenditore e alcuni crediti che avanza. All’interno, sarebbero state date anche delle indicazioni generiche su persone che Onorato temeva e che avrebbero potuto danneggiarlo.