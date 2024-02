Morte Paolo Pasqualini, indagini sui rottweiler e i proprietari dei cani

Morte di Paolo Pasqualini, la Procura indaga sulle cause del decesso a Manziana: inquirenti esaminano l’aggressività dei rottweiler.

Manziana è stata scossa dalla morte di Paolo Pasqualini, il giovane caporeparto dell’Esselunga sbranato da tre cani mentre effettuava una passeggiata nel bosco. L’uomo è morto a causa dei violenti morti procurati da tre rottweiler, usciti da un’abitazione presente nei paraggi. Chi indaga, oggi vuole ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente.

S’indaga sulla morte dei Paolo Pasqualini

Gli inquirenti oggi lavorano su una pista ben precisa sulla morte di Paolo Pasqualini, cominciando anzitutto dalle modalità della morte. Si vuole ricostruire, anche con l’ausilio di perizie tecniche e tecnologiche, quali morsi sono stati fatali per la vita del 39enne, che peraltro stata svolgendo una passeggiata per arrestare un presunto fastidio al nervo sciatico.

Le indagini sull’atteggiamento dei rottweiler

Sentendo diverse testimonianze, il passato dei tre cani potrebbe nascondere delle potenziali problematiche all’interno della zona dove vivevano. Come emerso in alcune dichiarazioni rilasciate dai cittadini, i cani sarebbero già scappati in passato dalla custodia dei propri padroni, una coppia residente a Manziana. Episodi che, a detta dei residenti, avrebbero visto gli stessi animali abbaiare verso altre persone, con il rischio di aggredirle.

La perizia dei veterinari sui cani

I tre rottweiler ora si trovano presso il canile di Bracciano, dove i veterinari proveranno a rispondere ad alcuni quesiti posti dall’autorità giudiziaria per il proseguo delle proprie indagini. Ai periti verrà chiesto di valutare il comportamento dei tre animali, se questi venissero seguiti da un addestratore per la loro particolare razza e soprattutto se davano segni di grande aggressività.

L’autopsia sul corpo di Paolo Pasqualini

Se i veterinario dovranno stabilire se i cani erano aggressivi e pericolosi verso l’uomo, con tutte le conseguenze penali che ne deriveranno da questa tragedia, ai medici legali servirà stabilire l’esatta morte di Paolo Pasqualini. Capire se l’uomo avrebbe provato a salvarsi la vita respingendo i tre rottweiler, oltre a capire quale sia stato il morso fatale che ha ucciso lo studente di Scienze Motorie.