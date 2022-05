Morto Angelo Sodano: è stato Cardinale a Ostia e Albano

È morto ieri sera a Roma il cardinale Angelo Sodano. Il segretario di Stato emerito e decano emerito del Collegio cardinalizio aveva 94 anni. L’anziano cardinale, nato a Isola d’Asti il 23 novembre 1927, recentemente era stato colpito dal Covid. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate ed era sopraggiunta una brutta polmonite. La morte è sopraggiunta durante il ricovero nella clinica romana Columbus, dove si trovava dal 9 maggio. Il Cardinale soffriva di varie patologie.

Chi era il Cardinale Sodano

Secondo di sei figli, i suoi genitori, Giovanni e Delfina, facevano parte di una famiglia rurale piemontese, che aveva contribuito in modo significativo alla vita della Chiesa e dello Stato. Il padre fu anche deputato del Parlamento per tre legislature, dal 1948 al 1963. Angelo Sodano consegue a Roma una doppia laurea, in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense.

Il Ruolo di Cardinale a Ostia e Albano

Il segretario di Stato emerito aveva ricoperto il ruolo di Cardinale decano a Ostia, dove era stato nominato con una cerimonia solenne nel luglio del 2005. Ma già molto prima era diventato Cardinale di Albano: la nomina era arrivata nel 1994. Aveva ricoperto importantissime cariche all’interno della Chiesa. Era stato segretario di Stato con due diversi papi. Fu nominato per la prima volta nel 1991 da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI il 15 settembre 2006 aveva accettato le sue dimissioni dalla carica. In seguito, il 21 dicembre 2019 papa Francesco aveva invece accettato la rinuncia da quella di decano del Collegio cardinalizio.

(foto da Vatican News)