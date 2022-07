Morto Eugenio Scalfari: il fondatore di Repubblica aveva 98 anni

Lutto nel mondo dei giornali della carta stampata: è morto Eugenio Scalfari, lo storico fondatore del quotidiano Repubblica. Tra le firme più prestigiose della stampa italiana Scalfari è nato a Civitavecchia e l’impegno politico, prima nei Radicali e poi nei Socialisti, ha sempre accompagnato la sua brillante carriera.

È morto lo storico scrittore e giornalista Eugenio Scalfari

Eugenio Scalfari è morto oggi, giovedì 14 luglio all’età di 98 anni. La sua penna se la contendevano in molti, non a caso il celebre giornalista può vantare numerose, prestigiose collaborazioni: scrisse per l’Espresso — che ha contribuito a fondare — per il Mondo e l’Europeo.

Un giorno triste per il mondo del giornalismo che vede andar via una delle colonne portanti della sua storia, una figura dall’indubbia caratura professionale. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per i suoi cari ma anche per i colleghi che lo conoscevano e con i quali ha condiviso battaglie e glorie.

La fondazione di Repubblica

Al centro di discussioni e polemiche, Eugenio Scalfari, non aveva paura di schierarsi in modo netto quando lo riteneva opportuno. A lui si deve infatti l’invenzione di una nuova modalità di scrittura, di un modo diverso di raccontare la politica e l’economia, maggiormente avvincente e diretto. La sua ‘creatura’ più importante è senz’altro Repubblica, fondata nel 1976 e spesso descritta come un ‘giornale-partito’ per via della perseveranza con la quale, sotto la sua guida, conduceva le preziose battaglie dell’Italia Repubblicana.