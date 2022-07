Morto Franco Venditti, il pugile di Trastevere e di Verdone

Non ce l’ha fatta Franco Venditti, 82 anni, e storico pugile della Capitale, soprattutto di Trastevere. Un campione del pugilato italiano che sicuramente rimarrà nella storia.

Morte Franco Venditti

Ha dedicato tutta la sua vita allo sport e ai giovani talenti.Ha cercato di spronare diversi ragazzi permettendogli di raggiungere obiettivi altissimi. Tra i tanti nomi ricordiamo: Emiliano Verna, Fedele Bellusci e Vittorio Barbante. Tantissimi si avvicinano al dolore della sua famiglia. “Franco. Grazie di tutto maestro, un giorno ci rialleneremo insieme”.

I funerali

I funerali sono stati celebrati stamattina alle 11:30 nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere.

Venditti e Verdone

Negli anni ’70 ha iniziato a fare pugilato tra le vie di Trastevere. Facendosi conoscere sempre più spesso, facendosi amare giorno dopo giorno e diventando un personaggio a 360 gradi. Venditti ha poi recitato nel film di Carlo Verdone sia nel 1986 in ‘Troppo Forte’ “So’ tre giorni che ce stai a sbomballà co sta Rhodesia“, che nel 198′ in ‘Un sacco bello’ “Ma basta, falla finita, ‘ndo vado te incontro”.