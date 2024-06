Morto il generale Claudio Graziano, s’ipotizza il suicidio: trovata un’arma vicino al corpo

Trovato il corpo senza vita del generale Claudio Graziano all’interno della sua casa: si valuta la pista del suicidio

Si sarebbe suicidato il generale Claudio Graziano. Il militare, che fu presidente di Fincantieri, è stato trovato dai soccorritori all’interno della camera da letto. Prima di uccidersi, l’uomo avrebbe lasciato un messaggio dove motivava il proprio ultimo gesto. Nella stessa camera, le forze dell’ordine avrebbero trovato anche l’arma utilizzata e posizionata nei pressi del corpo. Sulla vicenda, gli investigatori puntano a fare maggiore chiarezza già nelle prossime ore.

Il presunto suicidio del generale Claudio Graziano

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina, dopo che le persone vicine avevano notato come non rispondesse al telefono. Intervenuti i soccorsi all’interno della casa del militare, hanno trovato il corpo senza vita di Claudio Graziano. Il Generale si trovava sul proprio letto in camera, probabilmente dopo essersi tolto la vita con un colpo di pistola. L’arma si trovava ancora tra le mani del militare, che accanto vedeva anche un biglietto con sopra scritte le ultime memorie.

Le condizioni del militare negli ultimi mesi

L’uomo dopo una carriera ai vertici dello Stato Italiano, stava vivendo da mesi un periodo di profonda crisi. Tutto era iniziato con la scomparsa dell’amata moglie, purtroppo venuta a mancare poco tempo fa. Secondo le prime indagini, questo scenario avrebbe innescato il desiderio di togliersi la vita nel Generale.

Claudio Graziano è stato un uomo cruciale nelle dinamiche militari e commerciali dello Stato Italiano negli ultimi anni. Deceduto all’età di 70 anni, dal 2015 al 2015 era stato Capo di Stato Maggiore della Difesa. A maggio del 2022, era diventato presidente del Consiglio d’Amministrazione di Fincantieri. Da settembre dello stesso anno, era diventato presidente anche di Assonave. Sui propri profili social e di comunicazione, Fincantieri ha fatto uscire un comunicato di cordoglio e vicinanza verso la famiglia del proprio ex presidente.