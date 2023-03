Morto Luca Bergia, trovato senza vita nel suo appartamento: aveva 54 anni e fu il fondatore del Marlene Kuntz. Lutto nel mondo della musica italiana, con l’ex batterista del noto gruppo rock italiano trovato senza vita nella propria casa. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, dove l’uomo è stato trovato all’interno della propria abitazione di Cuneo. Dal 1989 al 2020, aveva dedicato la propria vita ai Marlene Kuntz, di cui era stato leader e fondatore. Poi tre anni fa la decisione di lasciare la band, per seguire un’altra sua grande passione: l’insegnamento.

La morte di Luca Bergia, batterista dei Marlene Kuntz

Bergia aveva sempre avuto l’amore per la scuola, tanto da essere assunto come professore di Scienze all’interno di una scuola media nel cuneese. Fu un pioniere della musica italiana, in particolare del rock dello Stivale. Infatti, nel 1988 metterà la prima pietra per la creazione del progetto musicale “Marlene Kuntz”, insieme all’attuale chitarrista Riccardo Tesio. Solo più avanti si uniranno alla band il bassista Franco Bellatore e Cristiano Godano, quest’ultimo diventato la voce dei testi della band e il suo frontman.

Un viaggio non solo sui palcoscenici italiani, ma anche a prendersi visibilità all’interno del contesto rock internazionale. Infatti, nel 1994 l’album “Catartica” consacra il successo e la qualità di questa band anche oltre i nostri confini nazionali. Una carriera ricca quella di Luca Bergia, fatta anche di collaborazioni anche extra Marlene Kuntz. Tra i leggendari volti della musica, annovera importanti lavori con artisti del calibro di Patti Smith, Skin, Howie B, Rob Ellis, Greg Cohen e Paolo Conte.

Sulle motivazioni della morte, gli inquirenti indagano e cercheranno di dare una risposta già nelle prossime settimane. Lascia due figli, oltre i familiari. Tra questi, in particolare il fratello Antonello e la sorella Elisabetta. Massimo riserbo sulla data dei funerali, che verranno tenuti in forma strettamente privata.