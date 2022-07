Morto Pietro Citati: lo scrittore aveva 92 anni

Lo scrittore e critico Pietro Citati è morto a 92 anni. Una delle penne più importanti di Repubblica ci ha lasciati lasciando un grande vuoto e tanti scritti.

La sua storia

Come riporta Repubblica, Pietro Citati è nato a Firenze il 20 Febbraio 1930. La sua permanenza a Firenze è però durata poco Infatti, si è trasferito presto a Torino per poi andare in Liguria e completare gli studi in Lettere alla Normale di Pisa. Si è innamorato della letteratura affrontando, da giovanissimo, tutti i capolavori mondiali. Da Omero a Proust.

Da subito, la sua penna stata simbolo di un grande scrittore che avrebbe avuto tutte le capacità per scrivere tante storie di donne e uomini importanti nella letteratura. Scrittore e Critico, il suo impegno in questo modo ha lasciato sicuramente il segno.