Morto Roberto Wirth, proprietario dell’Hotel Hassler di Roma: da lui ospiti i Kennedy, Bill Gates e Madonna

Morto oggi Roberto Wirth, proprietario dello splendido Hotel Hassler di Roma. Il 72enne fondatore di uno dei più importanti alberghi della Capitale è scomparso improvvisamente, forse a seguito di un infarto. L’annuncio è stato dato dai due figli, Roberto Juinior e Veruschka. “È con profondo dolore e grande commozione che annunciamo l’improvvisa scomparsa di nostro padre, Roberto Enrico Wirth. Siamo certi che tutti coloro che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici e tutti i collaboratori lo ricorderanno con immensa stima e affetto”, hanno scritto.

Leggeva il labiale in 5 lingue

L’imprenditore era nato a Roma nel 1950 e appresentava la 5ª generazione di una nota dinastia di albergatori svizzeri. Amava particolarmente Roma, dove aveva voluto creare l’Hassler, uno dei primi hotel a 5 stelle della Capitale. Sordo dalla nascita, sapeva leggere il labiale in 5 lingue e aveva quattro lauree. Si era impegnato parecchio nel sociale, fondando il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus impegnandosi inoltre in molte iniziative di sensibilizzazione sul tema.

Gli ospiti illustri: dai Kennedy a Bill Gates

Martedì si svolgeranno i suoi funerali. Il suo hotel veniva scelto da personaggi dello spettacolo e della politica, oltre che da Capi di Stato. Sono stati suoi ospiti la cantante Madonna e l’attore George Clooney, ma anche i politici americani Ronald Reagan, Henry Kissinger e George Bush. Ha ospitato la coppia reale formata dal principe Ranieri di Monaco e Grace Kelly, come pure la famiglia Kennedy. Suoi ospiti illustri anche Steve Jobs e Bill Gates.