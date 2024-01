Motociclista muore in incidente sulla via Casilina: addio a Umberto Tessicini

Gravissimo incidente sulla via Casilina nella giornata di martedì 16 gennaio 2024: morto il motociclista 49enne Umberto Tessicini.

Terribile incidente nella mattinata di ieri sulla via Casilina, dove tra i Comuni di San Cesareo e Palestrina ha perso la vita il centauro Umberto Tessicini. L’uomo conosciuto a Roma perchè gestore di una macelleria, è stato vittima di un frontale con la propria motocicletta. Secondo le testimonianze, lo schianto è stato violentissimo e probabilmente ha ucciso il macellaio sul colpo.

Incidente sulla Casilina: morto Umberto Tessicini

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 di ieri mattima, mercoledì 17 gennaio 2024. Al momento del decesso, Umberto Tessicini aveva 49 anni. La vittima dello schianto, grande appassionato di moto, stava viaggiando a bordo della sua Honda di colore nera, quando è andata in collisione con un furgone della Ford (modello Transit) in dinamiche ancora tutte da chiarire.

Incidente sulla Casilina: le dinamiche della tragedia

Secondo i primi riscontri, confermati anche da diverse testimonianze dirette del tragico episodio, i due mezzi avrebbero avuto un frontale. La Ford, al momento dell’impatto con l’Honda di Tessicini, arriva dalla direzione opposta. La motocicletta e il furgone sono arrivati in collisione intorno al chilometro 32.200 della via Casilina, con lo stesso punto chiuso nella giornata di ieri per tre ora al fine di effettuare i vari rilevamenti d’indagine.

Incidente sulla Casilina: la testimonianza diretta

Su Il Messaggero, un testimone diretto ha parlato con la stampa dell’incidente. Secondo la persona che si trovava sulla strada al momento dello scontro, la moto di Umberto Tessicini viaggiava rispettando i limiti di velocità prima del nefasto fatto. Nonostante l’andatura molto tranquilla del centauro, l’impatto è stato ugualmente devastante e fatale per il motociclista. Tessicini, dopo l’impatto con la Ford, sarebbe volato per una decina di metri e sarebbe finito dietro una cunetta, in una caduta mostruosa che probabilmente l’ha ucciso sul colpo.

Condizione che sarebbe stata confermata anche dai mezzi di soccorso del 118, con i paramedici che hanno potuto constatare solamente il decesso del motociclista romano.