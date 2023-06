Muore a 28 anni in un tragico incidente stradale: corpo recuperato dai colleghi del marito

Tragedia nella provincia di Bologna, dove una donna di 28 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Da quello che per ora si è saputo con ufficialità sul sinistro, la ragazza avrebbe perso per ignoti motivi il controllo della propria autovettura, finendo fuori strada. Un incidente dalle conseguenze drammatiche, considerato come la giovane sia morta sul colpo.

I colleghi del marito estraggono il corpo della donna di 28 anni

Ironia del destino, il marito della giovane ragazza era Vigile del Fuoco nel territorio di Budrio. Proprio i suoi colleghi saranno chiamati a intervenire sul luogo dell’incidente automobilistico, estraendo fuori dalle lamiere dell’auto il corpo della 28enne e costatandone, purtroppo, il decesso per le gravi ferite riportate nell’impatto. La donna, oltre a lasciare il marito, lascia anche due bambini piccoli.

Chi era la vittima dell’incidente stradale

L’estrazione del corpo dall’abitacolo, ha permesso anche il riconoscimento della vittima del drammatico incidente. A perdere la vita è Valentina De Luca, una giovane mamma che viveva nella provincia di Bologna e sposata con un Vigile del Fuoco operativo nella stessa zona.

Le dinamiche del drammatico incidente

Secondo le ricostruzioni ufficiali intorno all’incidente, la giovane Valentina viaggiava da sola in macchina nel momento in cui la propria auto finì fuori strada. La donna avrebbe perso il contro della propria vettura nella zona delle campagne di Budrio, all’incrocio tra via San Zenone e via Calamone. Secondo le ricostruzioni portate alla luce dalle Forze dell’Ordine, la giovane sarebbe morta sul colpo per la violenza dell’incidente.

L’estrazione del corpo dalle lamiere della vettura

L’operazione per liberare Valentina De Luca dall’abitacolo è stata abbastanza complessa, ma alla fine i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre il corpo senza vita. Gli stessi pompieri hanno constatato il decesso della 28enne, oltre poi a riconoscere immediatamente come la donna era la moglie del proprio collega.