Muore dopo un’operazione alla tiroide al Sant’Andrea, l’azienda ospedaliera apre un’inchiesta. Perché è morta la giovane mamma operatasi nel noto ospedale romano? E’ quello che vorrebbe sapere il marito della donna, che ha già esposto denuncia verso la struttura sanitaria, e la stessa azienda sanitaria. La signora, di 42 anni, si era operata alla tiroide, in un intervento che gli stessi medici avevano constatato come perfettamente riuscito. Poi, come menzionato da Rai News, il decesso il giorno successivo, per dinamiche che solo le indagini andranno a chiarire.

Il decesso della donna all’ospedale Sant’Andrea

Sul drammatico episodio, anche l’azienda ospedaliera ha aperto un’inchiesta interna. Stessa identica cosa la attendono dall’Assessorato alla Salute della Regione Lazio, dove non vorrebbero far fronte all’ennesimo caso di “malasanità” laziale. Le domande a cui rispondere sono molteplici, specialmente per cercare di capire cosa abbia portato al decesso la giovane donna. Attorno alla sua morte, vi è qualche responsabilità dei sanitari? Qualche protocollo non è stato rispettato?

Intanto, a confermare l’indagine all’Ospedale Sant’Andrea è lo stesso governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca. Tale episodio, potrebbe rivelarsi il primo caso di “malasanità” regionale su cui dovrà far fronte la sua gestione regionale. L’azienda ospedaliera, secondo i dati riportati dallo stesso Rocca durante una conferenza stampa, sarebbero avvenuti la settimana scorso, ma solo oggi arrivati ai giornali e l’opinione pubblica.

Quello avvenuto alla signora, secondo gli specialisti dell’ambiente sanitario, era un intervento di routine come migliaia se ne svolgevano all’interno dell’Ospedale. La donna era stata operata nella giornata di mercoledì, ma già giovedì mattina aveva manifestato delle problematiche fisiche che poi hanno conseguito al decesso. I medici hanno provato a salvargli la vita, con un secondo intervento chirurgico e il trasferimento in rianimazione. Iniziative che, per qualche motivo da chiarire, non sono riusciti ugualmente a salvare la vita della 42enne.