Musica ad alto volume in piena notte: chiuso un locale a Latina

Tiene la musica ad alto volume per tutta la notte: chiuso un locale notturno al centro di Latina per disturbo delle quiete pubblica.

Quiete pubblica messa a repentaglio nella zona di Latina. In queste ore, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso un locale della zona, che questa notte aveva organizzato uno spettacolo all’interno del proprio spazio: una situazione che violava le norme del pubblico spettacolo, dove la musica alta ha tenuto in piedi tutti i residenti che vivevano nel vicinato e avrebbero voluto dormire per la giornata di lavoro che li attendeva oggi.

Chiuso un locale per la musica alta e gli schiamazzi a Latina

I controlli sono stati effettuati dalla Polizia e la Questura di Latina, che hanno deciso di monitorare approfonditamente le strade legate alla movida del territorio pontino. Qui un’attività di ristorazione nel centro della città è stata sanzionata: come rilevato dagli agenti, lo spazio teneva la musica alta nonostante fosse sprovvisto di Segnalazione Certificata per l’Inizio Attività legato alla relazione tecnica dell’impianto acustico.

Lo spettacolo all’interno del locale

Durante l’ispezione a sorpresa dei poliziotti, gli agenti hanno trovato una sorpresa: all’interno del locale si stava svolgendo uno spettacolo. Show che prevedeva l’utilizzo di musica ad alto volume, nonostante andasse in totale violazione delle regole per il mantenimento delle quiete pubblica nel Comune di Latina. Per questo episodio, una multa molto severa è stata emanata contro il gestore del locale di ristorazione.

Secondo le testimonianze dei residenti locali, la musica ad alto volume non era nuova all’interno di quell’attività commerciale legata alla movida pontina: diversi residenti della zona, già in passato, avevano segnalato la vicenda al Comune di Latina e le forze dell’ordine. Una situazione che, secondo i cittadini, non permetteva di chiudere occhio durante tutta la notte e in un disagio che aveva reso il quartiere invivibile per questo motivo. Sulla vicenda, gli agenti di Polizia hanno aperto un’ulteriore indagine per approfondire il fenomeno.