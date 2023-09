Napoli, Nicola Gratteri nominato nuovo Procuratore

Da oggi, Nicola Gratteri è il nuovo Procuratore di Napoli. La scelta, che veniva discussa ormai da mesi, è arrivata dal Consiglio Superiore della Magistratura in queste ore. Una scelta che, nonostante la grandezza del magistrato calabrese, di fatto ha spaccato il CSM, con una parte dei magistrati che aveva avanzato altre personalità per ricoprire il posto lasciato vacante dal magistrato Giovanni Melillo.

Il magistrato Nicola Gratteri è il nuovo Procuratore di Napoli

A Napoli arriva uno dei più grandi esperti di criminalità organizzata, e in particolare Camorra e ‘Ndrangheta, all’interno dello Stato Italiano. Arriva in un momento particolare della città partenopea, dove purtroppo si arriva a uccidere in una lite tra adolescenti per un motorino fuori posto. Gratteri sarà l’uomo giusto per la città? Parla il suo profilo, con migliaia di arresti e indagini tra clan e percorsi del narcotraffico italo-americano.

L’arrivo alla Procura di Napoli

Il magistrato vive da 34 anni sotto scorta, in primis per garantire la segretezza delle proprie indagini e poi difendere la propria famiglia da ritorsioni. È un uomo costantemente al lavoro, indagando sui propri casi anche per venti ore al giorno in sedi segretissime del Mezzogiorno. Seppur la scelta non è stata compatta all’interno del CSM, Nicola Gratteri arriva alla Procura di Napoli grazie al sostegno di 19 preferenze per quel ruolo.

Prenderà il posto di Giovanni Melillo

Nicola Gratteri ha il compito di portare avanti il lavoro compiuto, fino al 2022, dal magistrato Giovanni Melillo. Quest’ultimo, lo scorso anno è stato scelto per svolgere il ruolo di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La sua eredità passa nelle mani dell’ex Procuratore di Catanzaro, che nella propria azione di giustizia si è dimostrato – negli ultimi trent’anni – una vera spina nel fianco per i clan legati alla ‘Ndrangheta e soprattutto i loro interessi col narcotraffico tra Italia e le aree del Sud America.