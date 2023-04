Nasa, sulla Luna dopo 51 anni: ecco chi sono i 4 astronauti di Artemis 2. Domani pomeriggio alle ore 17.00, la Nasa darà i nomi degli astronauti che proveranno nuovamente a raggiungere la Luna. Una simile missione, manca da ben 51 anni vista l’oggettiva difficoltà nel raggiungere il nostro satellite. Da quello che fa trapelare la Nasa, l’equipaggio spaziale sarà composta tra tre astronauti statunitensi e uno canadese.

Dopo cinquant’anni, la Nasa torna sulla Luna

La Nasa è pronta all’annuncio storico. Farà infatti i nomi dei coraggiosi astronauti che proveranno a raggiungere nuovamente la Luna, in una missione che manca dai tempi in cui Neil Armstrong mise il primo piede umano sul terreno del nostro satellite. Cinquantuno lunghi anni, dettati più dalle distanze tra i due pianeti e dalle traiettorie poco favorevoli per attraversare questa immensa – anche se non pare – tratta celeste sopra i nostri cieli.

La missione sarà portata avanti dalla Nasa, in collaborazione con la Canadian Space Agency. Le due realtà aerospaziali, comporranno insieme l’equipaggio di Artemis 2. L’annuncio verrà dato domani pomeriggio, alle 17 dell’ora italiana. Seguendo i calcoli matematici degli ingegneri della Nasa, per avere delle traiettorie favorevoli bisognerà partire entro novembre 2024. Servirà coraggio, con lo sviluppo tecnologico che darà una forte mano nella riuscita di questa particolare missione.

L’uomo torna sulla Luna

Un ritorno storico, dove ancora una volta la missione esplicita le incognite dello spazio e soprattutto la conoscenza approssimativa della stessa Luna. Non sarà un viaggio facile, ma rientrerà in quei primi passi per sviluppare un modello in grado di farci visitare lo spazio. Infatti, l’obiettivo della Nasa è quello di raggiungere, nell’immediato futuro, il lontanissimo pianeta Marte. Un obiettivo plausibile, ma che dovrà comportare un imponente sviluppo tecnologico – soprattutto sui motori – in grado di poter raggiungere il “pianeta rosso” con una certa facilità. Il nuovo viaggio sulla Luna, apre le porte a una nuova sfida scientifica per l’umanità.