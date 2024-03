Nave cargo urta il ponte Key Bridge, l’intera struttura crolla in acqua: si temono vittime | IL VIDEO

Il grave incidente si è registrato intorno all’1.30, ora locale (le 6.30 in Italia). La nave mercantile che ha urtato il ponte è affondata.

Numerosi veicoli che stavano attraversando il ponte sono finiti in acqua. Si temono vittime.

Crollato il ponte Key Bridge

Il ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollato nella notte in seguito all’urto con una nave mercantile. L’imbarcazione ha poi preso fuoco ed è affondata.

Numerosi veicoli che stavano attraversando il ponte di Baltimora crollato in seguito all’urto con una grande nave mercantile sono caduti in acqua: lo ripota il Guardian, precisando che l’urto è avvenuto intorno all’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia).

#Baltimora, il #KeyBridge crolla dopo l’impatto con una nave container. Il ponte collassato in acqua era lungo 1,6 miglia, l’equivalente di 2,5 chilometri. pic.twitter.com/fRRx3DuANb

— SOCIAL Patico (@NathanDelMare) March 26, 2024

I soccorritori stanno cercando almeno sette persone finite in acqua, ha detto Kevin Cartwright, direttore delle comunicazioni per il dipartimento dei vigili del fuoco di Baltimora. “Il nostro obiettivo in questo momento è cercare di salvare e recuperare queste persone”, ha detto Catwight. Pare che ci fossero “alcuni carichi o fermi appesi al ponte”, creando condizioni insicure e instabili e complicando l’operazione di salvataggio.

Matthew West, sottufficiale di prima classe della guardia costiera di Baltimora, ha detto al New York Times che la guardia costiera ha ricevuto una segnalazione di un impatto all’1:27 ora locale. West ha detto che la Dalì, una nave da carico battente bandiera di Singapore di 948 piedi (29 metri), ha colpito il ponte, che fa parte dell’Interstate 695.

L’imbarcazione era partita da Baltimora all’1 di notte e si stava dirigendo verso la capitale dello Sri Lanka, Colombo, secondo la piattaforma di dati marittimi MarineTraffic.