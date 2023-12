Neonata prematura muore il giorno di Natale in ospedale: aperta inchiesta per omicidio colposo

Tragedia al Policlinico Casilino di Roma: neonata prematura muore il giorno di Natale dopo l’intubazione per difficoltà respiratorie.

Sul tavolo dell’autopsia al Policlinico di Tor Vergata la salma della neonata prematura, nata due settimane prima, che ha perso la vita il giorno di Natale, lunedì 25 Dicembre 2023, al Policlinico Casilino di Roma. La piccola, apparentemente in buona salute dopo essere stata visitata dai genitori alla Vigilia di Natale, ha subito un repentino peggioramento del quadro clinico, portandola alla morte nel giro poche ore.

La neonata prematura morta al Policlinico Casilino

La vicenda, riportata oggi sulle pagine del Corriere della Sera, ha scosso la famiglia e sollevato domande inquietanti sulla gestione medica del caso. Nonostante la prematurità della nascita, la neonata non presentava gravi complicazioni e stava guadagnando peso regolarmente nell’incubatrice dopo essere stata intubata dai sanitari. La tragedia ha preso una piega sospetta quando i genitori hanno ricevuto diagnosi contraddittorie da parte dei medici in servizio, che parlavano di polmonite, insufficienza respiratoria o di una lesione non riscontrata inizialmente. Confusi e sconvolti, i genitori hanno sporto denuncia, portando la Procura ad aprire un fascicolo per omicidio colposo.

Morte della neonata prematura: la versione dei genitori

La versione dei genitori suggerisce un drammatico cambio di scenario nelle ore precedenti alla morte della neonata. Inizialmente rassicurati dai medici in servizio, la situazione ha preso una piega tragica con la decisione di intubarla a causa delle difficoltà respiratorie riscontrate dagli stessi sanitari del Policlinico Casilino. Questo intervento potrebbe essere stato seguito da un presunto errore medico durante la seconda intubazione, causando possibili lesioni alla bambina già estremamente fragile.

L’autopsia sulla neonata

L’autopsia, che in queste ore si sta svolgendo presso il Policlinico di Tor Vergata, sarà cruciale nel determinare le cause della morte e nel chiarire se ci siano responsabilità mediche coinvolte. Nel frattempo, l’incubatrice è stata sequestrata come parte delle indagini in corso. La comunità medica e il pubblico attendono con ansia i risultati dell’autopsia, sperando che possa portare chiarezza e giustizia in questa tragica vicenda che ha colpito una famiglia nel giorno di festa più significativo.