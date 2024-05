Neonata trovata morta in una busta di plastica: l’agghiacciante ritrovamento sugli scogli

Trovata neonata morta in una busta di plastica: la bimba rinvenuta in riva al mare a Villa San Giovanni, in Provincia di Reggio Calabria.

Agghiacciante ritrovamento da parte di un pescatore italiano, che nelle scorse ore ha trovato il corpo di una neonata senza vita. La piccola era stata occultata all’interno di una busta, che a sua volta era inserita dentro uno zaino. Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine, che stanno cercando d’individuare la presunta identità della piccola e i motivi che l’avrebbero condotta al tragico decesso.

Neonata morta ritrovata dentro una busta

Il corpo della bimba è stato rinvenuto sulla scogliera di Villa San Giovanni, località affacciata sullo Stretto di Messina e in Provincia di Reggio Calabria. Il corpo della bambina è stato rinvenuto da un pescatore locale, incuriosito dalla presenza anomala di uno zaino abbandonato sopra la scogliera.

Gli investigatori stanno cercando delineare la vicenda, immortalando anche i dettagli legati a questo ritrovamento. Nella borsa insieme alla piccola era presente il cordone ombelicale, in un dettaglio che potrebbe far ipotizzare come la bimba fosse nata da qualche ora prima del decesso.

L’indagine attorno alla bambina

Le domande che pervadono gli investigatori, al momento, sono molteplici. Dopo la necessità di capire l’identità della piccola, c’è un altro fatto da comprendere: com’è morta la bimba? Perché la neonata potrebbe essere deceduta per soffocamento dentro lo zaino, ma essere stata messa lì anche in seguito a un decesso pervenuto prima. Domande che probabilmente proverà a chiarire l’autopsia, che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni sul corpo della bimba.

Le piste d’indagine principalmente conducono alle ipotesi di occultamento del cadavere o addirittura omicidio. Un campo molto largo, dove il segreto d’indagine ancora non ha chiarito grandi particolari legati alla minore: tra questi l’etnia, che potrebbe virtualmente chiudere un cerchio verso dei potenziali indiziati in questa drammatica vicenda. Tra le piste che sono tenute in considerazione, oltretutto, la possibilità che la bimba sia deceduta in fase di parto: questo probabilmente avvenuto in maniera clandestina e con tecniche rudimentali.