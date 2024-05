Neonato muore tre giorni dopo la nascita: Procura apre un’indagine sul decesso del piccolo Antonio

Neonato muore all’ospedale di Napoli dopo pochi giorni dalla nascita: s’indaga sulla misteriosa infezione che l’ha fatto morire.

Tragedia in un ospedale di Napoli, dove un neonato è deceduto in una situazione ancora non chiarissima. Il bimbo era nato da tre giorni, prima di perire davanti a una fortissima febbre e la temperatura corporea oltre i 40 gradi. Un epilogo che ha stroncato le speranze di un futuro roseo per i genitori, che hanno deciso di farsi seguire da uno studio legale per fare piena luce su quest’ennesimo episodio di malasanità in Italia.

Neonato muore dopo tre giorni dalla nascita in ospedale

Come racconta l’Adnkronos, la piccola vittima si chiamava Antonio. Figlio di due genitori a Torre del Greco, le condizioni del bimbo sarebbero gradualmente peggiorate il giorno successivo al parto. Secondo la testimonianza dei genitori, il parto era andato perfettamente. Successivamente si sarebbe presentata un’infezione batterica, che ha aggredito la salute del bambino: quasi 48 ore di febbre altissima, che hanno condotto il corpo del neonato a spirare nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Le indagini sulla morte del piccolo Antonio

All’interno di questa vicenda, le Procure di Napoli e Torre Annunziata vogliono vederci chiaro. Le domande principali sono queste: come si è ammalato il bambino? Com’è stato possibile venire a contatto con l’infezione? Quesiti che potrebbero trovare risposta nell’autopsia, che si svolgerà sul corpo del bimbo entro questa settimana. Intanto tra gli indagati in questo caso di malasanità, compaiono tre medici interni alla struttura ospedaliera di Napoli: si tratta del pediatra che seguiva il piccolo, il responsabile del Nido della divisione di Ostetricia e Ginecologia, oltre il ginecologo che seguiva la mamma durante il parto.

La famiglia ha deciso di denunciare la vicenda e cercare la verità attorno alla morte del proprio piccolo figlio, venendo seguiti dai legali dello Studio3A: al momento, è stato aperto un esposto in Procura sul caso di Antonio.