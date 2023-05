Nettuno, Aprilia e Latina senza acqua per lavori: ecco quando, orari e le zone interessate

Per lavori sugli impianti idrici della zona pontina e della zona Sud della Provincia di Roma, salterà l’acqua nelle città di Nettuno, Aprilia e Latina. A intervenire sui cantieri per la manutenzione idraulica, sarà la società Acqualatina. Tali interventi porteranno un totale “stop” dell’acqua su tutto il territorio del comune nettunense. Disagi che, per un effetto domino, vedranno interessati anche i territori presenti sui territori dell’apriliano e pontino.

Nettuno, Aprilia e Latina senza acqua per lavori idraulici

Sarà un giovedì 4 maggio 2023 da incubo per gli abitanti di questi Comuni, che si ritroveranno tutta la giornata senza acqua per i lavori che dovrà effettuare Acqualatina sulla rete idrica. Il gestore del Servizio Idrico Integrato nella zona territoriale del Lazio Meridionale, inizierà i propri lavori dalle prime ore della mattina e li proseguirà fino alle ore 20 della sera. In particolare, sul Comune nettunense si prevedono i maggiori disagi, considerato come lo stop dell’acqua vedrà interessato tutto il territorio. Rimarranno esclusi, fortunatamente, da questa manovra solo tre quartieri, ovvero Santa Barbara, via Cadolino e la Zona Zucchetti.

I lavori sulla rete idrica del Lazio Meridionale

Nel Lazio che si avvicina al weekend, la zona sud della Città Metropolitana di Roma si prepara a restare senza acqua. I lavori, secondo i cronoprogrammi, inizieranno intorno alle 9.00, permettendo così a lavoratori e bambini di prepararsi la mattina senza particolari problemi. I grossi lavori sulla rete idrica del Lazio Meridionale, dovranno risolvere i guasti riscontrati sulla condotta adduttrice Giannottola – Tor del Giglio. Acquaviva, per permettere la piena riuscita dei lavori di risoluzione del problema, dovrà togliere l’acqua in tutti quei luoghi che si vedono collegati a questa condotta. Gli operai lavoreranno in varie zone del territorio, con un cantiere nella località di Campoverde ad Aprilia. A Latina, invece, la fornitura dell’acqua verrà sospesa a Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Le Ferriere, Borgo Sabotino e Borgo Bainsizza.