Nettuno, cani liberi in spiaggia e senza museruola: paura e rabbia tra i cittadini

Due cani aggressivi liberi sulla spiaggia di Nettuno: in appena pochi giorni, rischiate due violente aggressioni.

Da diversi giorni fa discutere il fenomeno legato a due cani, di grossa taglia, lasciati liberi sulla spiaggia di Nettuno. Gli animali, che in più frangenti si sarebbero dimostrati tutt’altro che giocherelloni con i cittadini che fruiscono dell’arenile, la scorsa settimana si sarebbero resi protagonisti di diversi disagi recati alla stessa cittadinanza che passeggiava sul bagnasciuga.

Cani liberi e aggressivi sulla spiaggia di Nettuno: il fatto

Nel ciclone delle polemiche sono finiti due cani di grossa taglia, di razza pitbull e pastore tedesco. Appartenenti a una nuova famiglia che ha comprato una villetta sul mare, ogni giorni i due animali uscirebbero dal cancello della propria casa per sgranchirsi le zampe. Anche se al momento non hanno attaccato nessuno, più volte avrebbe infastidito altri proprietari dei cani che passeggiavano sull’arenile o sportivi che si allenavano sull’arenile pubblico.

Il tentato morso al cane di un cittadino

Il primo episodio che sarebbe stato raccolto dai residenti, e segnalato alla Polizia Locale di Nettuno, avrebbe toccato un signore che portava a spasso il proprio cane. Il piccolo yorkshire che camminava col proprio padrone, improvvisamente è stato inseguito da due minacciosi colossi. L’uomo, per evitare che il cagnolino venisse morso, è stato costretto a prenderlo in braccio e poi correre via dalla spiaggia.

Inseguito corridore sulla spiaggia di Nettuno

Più recente un secondo spiacevole episodio, questa volta occorso a uno sportivo che faceva jogging lungo la spiaggia di Nettuno. Anche in questa occasione, gli animali avrebbero improvvisamente rincorso il signore che si stava allenando, spaventandolo e costringendolo ad abbandonare l’arenile per non rischiare di essere morso. Pure in questo frangente il cittadino ha richiamato l’attenzione dell’autorità locale, evidenziando quello che gli era accaduto e come i cani, nel suo frangente, non erano sorvegliati da nessun padrone e tenevano davanti al viso la museruola obbligatoria per legge quando non tenuti al guinzaglio e presenti in una zona pubblica.