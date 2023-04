Nettuno, colpo grosso all’Occhialeria: rubati oltre 600 occhiali per un valore di 90.000 euro

Nettuno. Un furto perfetto, a regola d’arte. La mano di un professionista. Anzi tre probabilmente, dato il carico di merce trafugata, le modalità d’azione e soprattutto i primi dettagli dalle indagini. La scorsa notte, intorno alle 2.30, i ladri si sono introdotti all’interno del negozio l’Occhialeria in centro a Nettuno e hanno portato via quasi tutto, per un totale di circa 90mila euro di merce.

Nettuno, alcol ‘facile’ ai minori: ragazzina finisce in Ospedale, locale chiuso (FOTO)

Svuotata l’Occhialeria di Nettuno in poco tempo

Un colpo da professionisti, a quanto pare. Anche perché alcuni modelli, come ad esempio i Moscot, li hanno lasciati sul posto, senza prenderli: sono noti nell’ambiente per essere dotati di un codice apposito e quindi difficile da piazzare sul mercato nero. Erano in tre con ogni probabilità. Dapprima hanno forzato la porta di ingresso, poi una volta all’interno hanno saccheggiato tutto – o quasi – e fatto razzia di oggetti preziosi. Stando ai resoconti dei controlli, i ladri sarebbero riusciti a portare via oltre 600 paia di occhiali di un certo valore. Proprio in queste ultime ore, però, continua da parte di chi indaga la conta dei danni subiti. Quel che è certo, è il bottino è stato molto succulento: le stime grossolane fatte al momento parlano di almeno 90mila euro di valore della merce sottratta.

Un colpo da professionisti: 90.000 euro di merce rubata

Ora, i Carabinieri hanno reso operativo anche il reparto scientifico per cercare tracce utili a rintracciare i colpevoli. Parallelamente, di una certa rilevanza, potrebbero essere anche le immagini del sistema di video sorveglianza di cui è munito l’esercizio commerciale in questione, così come quelle posizionate sulla via centrale di Nettuno. Il furto pare sia avvenuto in pochissimo tempo: una volta entrati, i malfattori sapevano già cosa cercare e come distribuire la merce saccheggiata nei lo scatoloni. Erano preparati. A passo svelto hanno portato via tutto, e poi sono usciti velocemente. Uno dei tre faceva il palo. Fuori c’era l’auto che li attendeva e a bordo della quale si sono dati alla fuga dopo aver messo a segno il colpo.