Nettuno, crolla il soffitto della stazione: tragedia sfiorata

Un crollo improvviso, i calcinacci che cadono a terra e si frantumano con un frastuono assordante. Fortunatamente in quel momento nessun passeggero stava transitando, data l’ora, altrimenti poteva succedere una tragedia. Alla stazione ferroviaria di Nettuno questa mattina prima dell’alba i pannelli che ricoprono il soffitto dell’ingresso, dalla parte che porta verso la sala d’attesa e verso i binari, sono crollati.

Non si conosce l’ora esatta in cui è avvenuta la caduta, ma stamattina alle 7:00 di oggi, 28 maggio, l’atrio della stazione si presentava con i pannelli crollati e i calcinacci a terra. I pannelli, cadendo, hanno infatti trascinato a terra anche le lastre di controsoffitto e solo per pura fortuna non è stato colpito nessuno.

L’intervento di RFI

Non appena avuta notizia del crollo, la zona è stata subito messa in sicurezza dai tecnici di Rfi, che hanno appurato che non ci sono stati danni a persone. Al momento sono in corso gli accertamenti per capire le cause di quanto accaduto ed evitare che il fenomeno di ripeta.

(foto di Mara Savich)