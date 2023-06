Nettuno, da sabato 1 luglio riapre Torre Astura: bus navetta dal centro, costi e orari

Da sabato 1 luglio 2023 sarà accessibile nuovamente la spiaggia di Torre Astura a Nettuno, una delle località più belle del litorale romano. Grazie all’accordo raggiunto tra il Comune di Nettuno e l’UTTAT turisti e residenti potranno nuovamente ammirare le bellezze che questo sito è in grado di regalare. L’ingresso, come di consueto, sarà libero (ma alcuni orari) ed è stato approntato un servizio di bus navetta per raggiungerla dalla città.

Orari Torre Astura 2023

Intanto precisiamo che l’ingresso sarà libero tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00, per i mesi di luglio e agosto, e nelle giornate di sabato e domenica nel mese di settembre, con la possibilità di parcheggiare gratuitamente nell’area adibita in via Valmontorio.

La navetta da e per Torre Astura – Nettuno

Come detto in apertura il Comune di Nettuno, in collaborazione con Sac Mobilità, metterà a disposizione nei giorni da sabato e domenica una navetta al costo di 1 euro a tratta che collegherà il centro Nettuno con l’ingresso della spiaggia di Torre Astura. Di seguito gli orari e le fermate del bus navetta.

La storia

In epoca medievale, alla foce del fiume Astura, 5 chilometri a sud di Nettuno, la località era abitata e sede di un antico porto romano. Dalla superficie del mare affioravano i resti di una peschiera di 15.00metri quadrati. Sui resti della peschiera, nel 1193, i Frangipane, signori del posto, per difendere Astura dai Saraceni, costruirono la torre, larga 30 metri per 15, meno grande dell’attuale. Nel 1268 Corradino di Svevia, sconfitto a Tagliacozzo, si rifugiò in Astura, ma Giovanni Frangipane, signore di questa terra, lo consegnò a Carlo d’Angiò, re di Napoli e l’ ultimo degli Svevi fu decapitato in piazza del Carmine nella città partenopea. Il tragico episodio commosse profondamente il viaggiatore e storico tedesco Ferdinando Gregorovius, che a metà ottocento visitò questi luoghi e dedicò due commoventi poesie a Nettuno e Torre Astura.