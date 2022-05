Nettuno, è crisi: Fratelli d’Italia passa all’opposizione e l’assessore Coppola si dimette

Nettuno. Ormai la crisi politica sembra irreversibile. Fratelli d’Italia ha da poco protocollato in modo definitivo il documento che annuncia il passaggio all’opposizione nel Comune di Nettuno.

Giuseppe Barraco si dimette

Ma c’è di più: contestualmente al documento che ne sancisce il passaggio, anche il Presidente del consiglio comunale Giuseppe Barraco ha fatto un cambio brusco, presentando le sue dimissioni alla guida dell’assise.

Una mossa politica

La fine del suo percorso è stata coronata da un’unica semplice frase, senza troppi ghirigori retorici. Una mossa, di fatto, per mettere in minoranza il centrodestra, così da lasciare il Sindaco Coppola senza una maggioranza concreta.

Fratture interne

Come verrà spiegato anche dal documento ufficiale, che verrà diffuso nelle prossime ore, le motivazioni che stanno alla base di tale decisioni risiederebbero in una vera e propria frattura già nell’aria da alcune settimane.

Le dimissioni dell’Assessore Coppola

Come se non bastasse, si è anche dimessa l’assessora al Bilancio, Ilaria Coppola. La cosa è preoccupante, visto che la Coppola, oltre che essere una fedelissima del sindaco, è anche sua parente. Segno che ormai la situazione è arrivata alla deriva. Le sue dimissioni sono state protocollate questa mattina e nella lettera con cui vengono spiegate, la Coppola dice di essere “costretta” a questa scelta. L’assessora spiega che, anche se non è mai mancata la fiducia personale nei confronti del sindaco, la situazione in cui il Comune si è venuto a trovare le ha tolto sia la serenità che l’entusiasmo.