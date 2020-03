Nettuno, scomparso l’ex consigliere comunale Paolo Favari: il cordoglio dell’amministrazione

Il Sindaco Alessandro Coppola a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Nettuno esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Paolo Favari scomparso oggi. Favari a lungo consigliere comunale con la Democrazia Cristiana ha ricoperto per diverse legislature il ruolo di assessore alla cultura. Era noto come l’assessore del Popolo per l’impegno portato avanti per le periferie cittadine. Un vero pilastro nei quartieri di Piscina Cardillo e Cadolino. Non si può dimenticare il suo impegno nella politica e nella società con l’attivismo nei Lion’s. Nettuno si stringe al dolore dei suoi cari, al figlio Paolo Giovanni e alla moglie cui era legatissimo. “Se ne è andato un amico, oltre che uno dei pilastri della nostra città e della storia politica di Nettuno – le parole commosse del Sindaco Alessandro Coppola – alla sua famiglia, a tutti i suoi cari, va il mio caloroso abbraccio in questo momento di profondo dolore e di lutto condiviso con l’intera cittadinanza”.

Città di Nettuno