Nettuno, vuole bruciare alcuni arbusti: a fuoco la casa ed ettari di vegetazione

Ha dato fuoco ad alcuni arbusti che si trovavano nel suo terreno, senza rendersi conto che l’erba secca che li circondava avrebbe fatto divampare un incendio enorme.

E infatti, non appena le fiamme hanno preso vigore, il vento ha iniziato a spargerle, creando un incendio di proporzioni vastissime. E’ successo a Nettuno nel primo pomeriggio di oggi, in via Rocca di Botte.

In fiamme la vegetazione e una casa

L’incendio è nato dalle fiamme appiccate da un uomo che stava bruciando degli arbusti che, a causa del vento, si sono propagate con rapidità. Il rogo in pochi minuti ha interessato sia la vegetazione circostante che l’abitazione, per fortuna in quel momento vuota. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di stato del reparto prevenzione.

L’incendio ha avuto proporzioni enormi e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati