Nevicherà nel Lazio a Natale 2023? Le previsioni meteo delle prossime settimane

Il mese di dicembre 2023 si preannuncia come uno dei più freddi e piovosi degli ultimi anni, con possibili nevicate anche a quote basse. Ma come sarà il tempo nel Lazio, e in particolare a Roma, durante le festività di Natale 2023? Ecco le tendenze meteo per le prossime settimane, basate sui dati del Centro Europeo e di altri siti specializzati.

Le possibilità che nevichi durante le festività di Natale 2023 nel Lazio

La prima metà di dicembre sarà caratterizzata da una circolazione atmosferica di tipo atlantico, con correnti umide e fredde che porteranno delle perturbazioni più o meno intense su gran parte dell’Italia. Il Lazio, come spiega 3BMeteo, non sarà risparmiato, e dovrà fare i conti con piogge, temporali e nevicate in montagna. Le temperature saranno sotto la media del periodo, con valori compresi tra 4 e 13 gradi.

Le nevicate sul territorio del Lazio: quando?

In particolare, tra il 4 e l’11 dicembre si registreranno delle nevicate a quote molto basse al Nord, mentre al Centro-Sud il passaggio delle perturbazioni sarà alla base di condizioni di maltempo con piogge e nevicate in montagna1. A Roma, leggendo Meteo Giornale, la neve potrebbe fare capolino già nella prima settimana di dicembre, quando sono previsti dei brevi temporali e una temperatura massima di 8 gradi.

La neve di Natale 2023 annunciata dal freddo dell’Immacolata

Il ponte dell’Immacolata, che quest’anno cade di venerdì, sarà segnato da una situazione meteorologica ancora instabile e variabile. La perturbazione che ha interessato parte delle regioni settentrionali e dell’alto versante tirrenico si concentrerà ora al Centro-Sud, portando pioggia e vento forte. Le temperature saranno in lieve aumento, ma non si supereranno i 15 gradi.

Il tempo previsto a Roma per dicembre 2023

A Roma, il tempo sarà nuvoloso e piovoso per tutto il fine settimana, con qualche schiarita solo domenica 10 dicembre. La temperatura massima sarà di 14 gradi venerdì 8, di 15 gradi sabato 9 e di 13 gradi domenica 10. La minima sarà di 8 gradi venerdì e sabato, e di 7 gradi domenica. La seconda metà di dicembre potrebbe portare un cambio di circolazione atmosferica, con una maggiore influenza dell’anticiclone subtropicale che si affaccerà da ovest sul bacino del Mediterraneo. Questo comporterà delle fasi più stabili e asciutte, alternate a dei passaggi di perturbazioni meno intense e frequenti. Le temperature saranno lievemente sopra la media del periodo, con valori tra 6 e 16 gradi.

Il parere dei meteorologi sul meteo nel Lazio

Tuttavia, la situazione rimane ancora molto incerta, e non si escludono delle sorprese di fine anno. Infatti, alcuni modelli indicano la possibilità di una nuova irruzione di aria fredda di origine artica, che potrebbe portare delle nevicate anche a quote basse, soprattutto al Nord e al Centro. In questo caso, il Lazio e Roma potrebbero vedere la neve a Capodanno, con temperature in netto calo.

Incertezza sulle previsioni del tempo per Natale

Le previsioni meteo per il Lazio a Natale 2023 sono ancora incerte, ma indicano una tendenza a un clima più freddo e piovoso del normale, con possibili nevicate in montagna e a quote basse. Il tempo sarà instabile e variabile per la prima metà di dicembre, con piogge, temporali e nevicate al Nord. Il ponte dell’Immacolata sarà nuvoloso e piovoso, con temperature in lieve aumento. La seconda metà di dicembre potrebbe essere più stabile e asciutta, ma con il rischio di una nuova ondata di freddo e neve a fine anno. Per avere maggiori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare i siti specializzati e le apposite mappe previsionali.

Foto: Parco Naturale Regionale Monti Simbruini