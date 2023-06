Nido di tartaruga sulla spiaggia di Ostia, messe in sicurezza 218 uova

Le tartarughe tornano a nidificare sulla spiaggia di Ostia. Questa mattina all’alba, una tartaruga avrebbe partorito la bellezza di 218 uova sul bagnasciuga del lungomare Amerigo Vespucci, come già avvenuto peraltro l’estate scorsa con la stessa specie di rettile acquatico. Una situazione che non si è dimostrata un unicum sul Litorale Romano in questi giorni, con le tartaruga caretta che ha depositato anche nella zona di Fiumicino.

Il nido di tartaruga caretta a Ostia

La femmina di tartaruga caretta avrebbe depositato stamattina all’alba sul bagnasciuga dello stabilimento balneare La Bussola, in un punto che poche ore dopo è stato individuato dai cittadini. Avvertita la Capitaneria di Porto e successivamente i volontari di TartaLazio, le uova di rettile marino sono state spostate in una posizione più sicura per la loro incolumità.

L’intervento di TartaLazio sulla spiaggia de La Bussola

L’intervento della Capitaneria di Porto, coordinato coi volontari di TartaLazio, è stato necessario per la salvaguardia delle uova. Non solo per prevenire il pericolo di perdere traccia delle uova, ma soprattutto per evitare che tale vasta nidificazione andasse distrutta per l’azione del mare o addirittura del mare. In tal senso, i pericoli che incombevano potevano essere la forza delle mareggiate oppure la sistemazione degli ombrelloni nel punto di nidificazione, che in tal senso avrebbe distrutto le uova partorite dalla tartaruga marina.

La messa in sicurezza delle uova

Come succede spesso con le tartarughe caretta, il rettile aveva risalito appena la battigia per depositare le proprie uova. Un punto, a giudizio degli esperti ai lavori, pericoloso per la sicurezza dello stesso nido. I volontari, per tutelarle dall’azione umana e soprattutto le mareggiate dettate dal tempo, hanno valutato di spostare le 218 uova di appena 30 metri, in una posizione che risulta vigilata e soprattutto non le mette in nessun tipo di pericolo.

Il nido di tartaruga nella zona di Fiumicino

Le tartarughe marine sembrano amare particolarmente la zona di Ostia e del Litorale Romano. Nella giornata di mercoledì 21 giugno, un’altra tartaruga marina, sempre della specie Caretta Caretta, avrebbe rilasciato le proprie uova nella zona del Comune di Fiumicino. L’animale avrebbe trovato uno spazio presso una spiaggia dell’Isola Sacra, che affaccia sul lungomare della Salute.

Secondo gli addetti ai lavori che sono intervenuti in quel tratto di arenile, in questo caso la tartaruga avrebbe individuato un posto molto sicuro. Infatti, l’animale ha compreso come le uova sarebbero state protette dalle mareggiate dall’imponente scogliera che sorgeva a una ventina di metri dal bagnasciuga. Situazione che, nella biologia del rettile, impediva al mare di distruggere il suo nido con le uova.

In tale sito, sempre gli addetti ai lavori hanno rinvenuto almeno 112 uova di tartaruga marina, depositati a circa 4 metri di distanza dal bagnasciuga. L’apertura delle uova è prevista, come a Ostia, per la metà di Agosto.

Foto: @ParchiLazio