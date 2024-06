Nido di Vespa germanica in camera da letto, l’esperto: “Punture provocano effetti gravissimi”

Un ragazzo residente ad Anguillare Sabazia, Roma, s’è trovato con un nido di Vespula Germanica in camera, al secondo piano di una villetta. La preoccupante scoperta è stata fatta per caso dal giovane che ha aperto il vano dell’impianto elettrico e vi ha trovato le vespe che stavano nidificando. È stato solo grazie alla prontezza del ragazzo, capace di richiudere all’istante quel vano, che è stato evitato il peggio.

La richiesta di aiuto ad Andrea Lunerti

D’altro canto la presenza in casa delle vespe ha agitato e spaventato la mamma del giovane protagonista della disavventura che ha deciso di sigillare tutte le fessure con il nastro isolante e ha chiesto aiuto all’esperto, Andrea Lunerti, che è accorso in breve per mettere in sicurezza la camera da letto e l’intero stabile.

Grande il pericolo corso per un insetto ‘pungente e tra i più combattivi’

Un intervento tanto veloce quanto prezioso visto che, come ha spiegato l’etologo: “La Vespula Germanica è uno degli insetti pungenti più combattivi che abbiamo in Italia, terrore dei contadini e dei trattoristi è solito nidificare sotto terra e non esita ad attaccare brutalmente in massa ogni eventuale disturbatore con conseguenze immaginabili”.

Il tempestivo intervento di Lunerti ha consentito una soluzione veloce del problema che per fortuna, non era ancora così allarmante come poteva sembrare. “Il nido per fortuna – ha spiegato l’etologo – non era di dimensioni preoccupanti ma probabilmente in breve tempo lo sarebbe diventato”.