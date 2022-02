Non risponde da giorni: 53enne trovata morta nella vasca da bagno

L’hanno trovata morta nella vasca da bagno. La donna era deceduta da parecchi giorni, almeno una settimana. A dare l’allarme della sua scomparsa il fratello, che non riusciva a rintracciarla ormai da diverso tempo. E così, preoccupato, ha deciso inizialmente di chiedere a un amico di controllare se tutto era a posto. Ma, purtroppo, le cose non erano come sperava il fratello: l’amico ha trovato Tabita Lercher, 53 anni, riversa nella vasca da bagno, ormai senza vita. L’uomo ha avvisato il fratello, che ha chiamato immediatamente i carabinieri.

Genzano, donna trovata morta nella vasca da bagno

E’ successo ieri sera intorno alle ore 21:00 a Genzano, nella zona dei Landi. La donna non presentava segni di violenza. Probabilmente un malore l’ha colta e non è riuscita a chiedere aiuto, ma sarà l’autopsia a fare luce sull’esatta causa del decesso della 53enne.

I militari hanno verificato che il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Il decesso della 53enne sembra risalire ad almeno una settimana fa. La salma della donna è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’istituto di medicina legale di Tor Vergata, dove verrà eseguito l’esame autoptico per stabilire se si tratta di morte naturale o se la donna ha ingerito qualcosa che ha indotto il decesso.