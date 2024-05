Nonnino evade dai domiciliari: “L’84enne guidava la sua auto come se nulla fosse”

Nonnino evade dagli arresti domiciliari a Serrone, in Provincia di Frosinone: l’anziano 84enne trovato a guidare l’auto in paese.

Arrestato un nonnino nella Provincia di Frosinone. L’uomo di 84 anni, con diversi precedenti penali alle proprie spalle, è stato individuato mentre guidava per le strade della sua cittadina di appena 3 mila abitanti. Un’uscita fuori dalla casa che non avrebbe dovuto compiere, considerato come fosse gravato dagli arresti domiciliari nonostante l’età. Nel piccolo paesino, l’arresto è stato condotto dai Carabinieri.

Nonnino evade dai domiciliari nella Provincia di Frosinone

L’84enne era conosciuto dalle forze dell’ordine che pattugliavano la zona del Comune di Serrone, piccolo paesino dove l’uomo viveva e soprattutto scontava gli arresti domiciliari per diversi reati compiuti in passato. Nonostante l’obbligo di restare all’interno della sua abitazione, l’anziano avrebbe deciso di evadere dall’obbligo impartito dal giudice: non è chiaro se l’abbia compiuto consapevolmente o no.

Carabinieri arrestano il nonnino evaso dai domiciliari

Nel piccolo paese di Serrone, i Carabinieri hanno impiegato pochi minuti a notare l’evasione dell’anziano e ritrovarlo in una delle stradine della zona. Al momento del fermo, l’uomo era al volante della propria automobile e guidava tranquillamente. Come noteranno i Carabinieri intervenuti sulla faccenda, “il signore era uscito dalla propria casa, dove scontava gli arresti e guidava come se nulla fosse accaduto”.

La decisione del giudice davanti la vicenda

Una volta ritornato in arresto, il nonnino è stato trasportato nuovamente nella sua dimora di Serrone. Nella nuova udienza, al signore sono stati nuovamente disposti gli arresti domiciliari, che dovrà scontare all’interno della sua casa nella Provincia di Frosinone.