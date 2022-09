Notti brave a Torvaianica: musica e schiamazzi fino alle 4 del mattino e bisogni fatti in strada, cittadini esasperati (FOTO E VIDEO)

Urla e schiamazzi, accompagnati da musica ad alto volume fino alle 4 del mattino. Piazzale Kennedy, a Torvaianica, meglio conosciuta come “la piazza del mercato”, per tutta l’estate si è trasformata in una discoteca a cielo aperto.

Giovani e giovanissimi si sono dati – e ancora lo fanno – appuntamento ogni notte, probabilmente perché la cittadina offre pochi altri posti dove ritrovarsi. E qui, incuranti di chi ci vive e la mattina deve alzarsi per andare a lavorare, vivono la loro movida, fatta di alcool e molto altro.

Questa, infatti, è notoriamente una delle piazze di spaccio di Torvaianica. Hashish, marijuana e cocaina qui si possono acquistare tranquillamente, basta sapere a chi chiedere e si va sul sicuro, sia per quanto riguarda la qualità della “roba” che per i prezzi.

E poi, a pochi metri, nel parcheggio adiacente, ci sono i rom. Con i camper che ormai sono stabili, nonostante i divieti. Ogni tanto spariscono per un giorno o due, giusto il tempo di “spezzare” la loro continuità. Poi riappaiono. Sempre loro. I bambini ci sono cresciuti, in questa piazza.

Rifiuti di ogni tipo, compresi… escrementi

“Siamo esasperati”, dicono i residenti. “La notte non si dorme. E il giorno c’è la desolazione. Schifo ovunque. E non parliamo solo di cartacce. Preservativi usati e fazzolettini sporchi, perché il piazzale, enorme, viene usato anche come luogo a luci rosse, punto perfetto per appuntamenti amorosi, anche se così centrale.

Ma questo non è ancora il peggio. “Purtroppo mi è capitato tantissime volte vedere i rom che ormai vivono qui – racconta un cittadino – fare i loro bisogni corporali nel parcheggio. Probabilmente pensano di scaricare la colpa sui cani e sui loro padroni. Ma posso assicurare che si tratta di escrementi umani. E ovviamente urinano anche”.

A testimonianza di quanto descritto, abbiamo un video, che riprende una donna mentre defeca tranquillamente nella piazza, in pieno giorno. Dopo aver espletato i suoi bisogni, la donna si rialza tranquillamente, lasciandoli a terra.

Notti brave

I residenti, come dicevamo, sono esasperati. Il problema non è nuovo, perché si presenta da anni, soprattutto d’estate, anche se poi si protrae nei weekend autunnali e invernali. A “condire” la situazione si aggiungono, saltuariamente, le corse di auto, con sgommate e accelerate improvvise sulla piazza e lungo via Zara.

La musica a tutto volume, fino quasi al mattino, accompagna il tutto, così come i fiumi di birra, testimoniati dalle numerose bottiglie lasciate sui muretti. “Abbiamo fatto innumerevoli chiamate alle forze dell’ordine, senza nessun esito”, raccontano i residenti. “La situazione non cambia. Qui non si riesce più a dormire. Siamo stati costretti a passare l’estate con le finestre chiuse e l’aria condizionata accesa, facendo lievitare i consumi e le relative bollette. Ma aprire le finestre era impossibile. Il rumore era assurdo. Sembrava di essere dentro a una discoteca. E nessuno è mai intervenuto. Eppure dovrebbe esserci una tutela alla quiete e all’ordine pubblico, dopo una certa ora”.

L’esposto

Già nel 2013 era stato presentato ai carabinieri dei Torvaianica un esposto in cui venivano presentati gli stessi problemi. “Anche adesso chiamiamo in continuazione, per spiegare che qui si spaccia droga, che sono aumentati gli episodi di microcriminalità, che il degrado ormai è arrivato al limite”, lamentano ancora i residenti.

I furti in zona sono infatti aumentati. Sia quelli negli appartamenti che delle autovetture. “Siamo davvero stanchi di questa situazione: quello che chiediamo è un maggiore controllo. E di poter dormire la notte”.