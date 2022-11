Novembrata romana, boom di presenze sul litorale: affluenze record (FOTO)

Passeggiando per il lungomare, che sia quello di Ostia, così come quello di Anzio, Marina di Ardea o di Torvaianica, di certo non si direbbe che manca poco più di un mese al Natale. Strade piene di gente, sia a piedi che in bicicletta. Spiagge affollate, anche se stavolta non si vedono coraggiosi che fanno il bagno. Ma qualcuno in pantaloncini e maglietta a maniche corte c’è.

Nella mattinata di oggi, 13 novembre, il litorale romano sembra essere tornato indietro di due mesi. Le temperature ancora molto gradevoli hanno spinto residenti e turisti a uscire per respirare l’aria di mare e godersi una giornata all’aperto.

Ristoranti e locali pieni

I parcheggi sono pieni, ma ancora di più lo sono i locali: ristoranti e pizzerie registrano i tutto esaurito. Per poter mangiare occorre aver prenotato, altrimenti bisogna fare la fila. Ed è così in molti locali. Segno di una timida ripresa, almeno nel settore della ristorazione. Questa mattina le presenze registrate sul litorale sud di Roma, da Ostia fino a Nettuno, erano nettamente superiori alla media del periodo.

“A Marina di Ardea non avevo mai visto tanta gente come oggi, calcolando il periodo”, afferma un residente. Anche a Torvaianica in molti si sono riversati nella cittadina per una passeggiata sulla spiaggia o per mangiare qualcosa in riva al mare. “Dopo una settimana in città è quello che ci vuole. Un po’ di aria buona per disintossicarsi dallo smog e dimenticare il traffico e i pensieri”, dichiara una signora. A Ostia invaso il pontile e il lungomare.

(Foto Ostia di Eugenio Landi)