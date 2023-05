Nubifragio a Rieti, strade allagate e l’acqua entra nella stazione ferroviaria

Rieti sott’acqua dopo l’ultimo nubifragio di oggi, che ha letteralmente piegato il Comune. I danni stimati sono innumerevoli, considerato come l’azione dell’acqua sia arriva a invadere le strade e addirittura la stazione ferroviaria locale. Una situazione disastrosa, che ha reso intransitabili diverse vie urbane per la rabbia dei residenti locali, che hanno visto danneggiate anche le loro case.

Rieti invasa dall’acqua dopo il nubifragio

L’acqua ancora non è stata drenata per far asciugare le parti della città allagate, ma già è possibile immaginare quanto sarà pesante la conta dei danni. Al momento, fango e acqua hanno completamente allagato i sottopassi del Comune, che per ovvi motivi non possono essere utilizzati. Peggio è andata alla stazione centrale della Città, dove acqua e fango hanno completamente invaso i locali ferroviari, oltre che banchine e binari. Una situazione che, almeno al momento, ha isolato la città sulla tratta Terni-Sulmona.

La situazione segnalata dai cittadini

Non solo le strade vittime del maltempo, ma anche i locali privati cittadini. In questo senso, sono numerose le segnalazioni arrivate al Comune per danni alle abitazioni. Il fango avrebbe invaso gli scantinati e i garage, arrivando in alcuni casi anche a colpire le case situate al primo piano. Una situazione che, almeno sentendo la cittadinanza, dovrebbe aver provocato ingenti danni a mobili, elettrodomestici o il sistema elettrico delle singole abitazioni presenti sul territorio comunale.

I cittadini: “Colpa di chi non pulisce le caditoie”

Secondo i residenti, la responsabilità del disagio di oggi è solo da individuare nell’Amministrazione comunale, “colpevole di non pulire mai le caditoie della città”. Ecco allora che, con i tombini ostruiti, davanti al forte nubifragio l’acqua non è drenata per questo motivo, lasciando invece che la violenta pioggia provocasse ingenti danni sulle strade del territorio sabino e soprattutto bloccasse la viabilità locale, con la pioggia che ha dato origine anche a incidenti.