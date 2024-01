Nuova Ostia, nuovi arresti e denunce per occupazione illecita e spaccio di droga

Nuovi arresti e denunce per droga nel X Municipio di Roma: trovata piazza di spaccio a Nuova Ostia in due appartamenti occupati.

Ancora arresti nel quadrante di Nuova Ostia, quartiere noto alle cronache per numerosi episodi di microcriminalità e la presenza di clan legati alla malavita sul Litorale Romano. In un’operazione condotta dalla Polizia Locale di Roma, gli agenti sono tornati a imbattersi in una piazza di spaccio nella zona di piazza Gasparri, con il mercato della droga che prendeva anima all’interno di alcuni appartamenti occupati nel quadrante.

Nuovi arresti per droga nella Nuova Ostia

Nelle prime ore di ieri mattina, sabato 20 gennaio 2024, gli elicotteri hanno nuovamente cominciato a setacciare la zona di Nuova Ostia e i quartieri di Ponente, principalmente tra via delle Azzorre e corso Duca di Genova. L’azione dei vigili, dopo un’attenta indagine, li ha portati nel quadrante di piazza Gasparri, dove sono emerse due abitazioni occupate come piazza di spaccio.

L’appartamento occupato che smerciava sostanze stupefacenti

Il primo appartamento visitato nella zona è risultato occupato da due giovani ragazzi, di 29 e 23 anni. Oltre all’occupazione dello stabile, la casa era diventata una delle maggiori piazze di spaccio della zona. Come evidenziato in diversi mesi d’indagine, nell’abitazione sono stati rinvenuti anche le sostanze stupefacenti e tutto il materiale per confezionarle e poi vendere le singole dosi.

La casa con la droga a pochi passi dal mare

A pochi passi dal mare, un’altra abitazione ha visto l’irruzione della Polizia Locale. Qui l’abitazione era occupata da due persone di mezza età, un uomo di 54 anni e una donna di 44 anni. Secondo i riscontri avvenuti dai vigili, l’abitazione doveva essere una sorta di deposito della droga nel quadrante della Nuova Ostia. All’interno della casa sono stati rinvenuti non solo le droghe da mettere sul mercato delle sostanze stupefacenti nel X Municipio, ma anche altri materiali come i bilancini di precisione, gli involucri di plastica per inserire le dosi e i materiali per il confezionamento della droga. Nella dimora era presente prevalentemente hashish.