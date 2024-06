Nuova rapina del Rolex a Roma, aggredito selvaggiamente un turista straniero

Un nuovo furto di Rolex a Roma: turista straniero picchiato e rapinato nella zona del quartiere Nomentano. Indaga la Polizia di Stato.

Era in vacanza a Roma, quando un turista è stato vittima di una brutale aggressione da parte di un ladro. Il malvivente aveva le idee chiare, ovvero quella di portargli via il prezioso orologio al polso: un Rolex. Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità legato al furto di questa marca di orologi, con i ladri che si starebbero muovendo in maniera fantasiosa in tutto il quadrante del Centro Storico e l’area nord della Città Eterna.

Aggredisce il turista per rubargli il Rolex

Come racconta Canale 10, vittima della vicenda un turista pakistano: l’uomo era in vacanza a Roma, probabilmente ignorando l’emergenza sicurezza nella Città Eterna. Ignorava probabilmente anche i molteplici furti di Rolex nella Capitale, che ormai da mesi si svolgono con cadenza settimanale tra via Veneto e la zona di Monte Mario.

L’ultimo episodio è avvenuto nel quadrante Nomentano, quando l’uomo è stato rapinato intorno alle 19 di ieri sera. Tutto sarebbe partito da un signore italiano, che si era avvicinato per chiedere delle informazioni. Il tempo di abbassare la guardia, che lo stesso soggetto ha aggredito violentemente in strada il turista asiatico: tutto fino a stordirlo e rendere semplice la sottrazione del Rolex, che l’uomo portava al polso nel momento dell’aggressione.

L’orologio rubato a Roma

Al momento dell’aggressione, l’uomo portava al polso un Rolex Gmt Master II. Il particolare modello di orologio, confrontando i prezzi, ha un valore commerciale che si aggira tra i 15 e 60 mila euro. Una volta ripreso dallo stordimento dovuto alle botte, l’uomo è riuscito a chiedere aiuto agli uomini della Polizia di Stato. In inglese è riuscito a raccontare la violenta colluttazione che lo aveva toccato, denunciando la perdita del prezioso accessorio. Gli investigatori stanno indagando ulteriormente sulla vicenda, cercando di raccogliere ulteriori dettagli attraverso le testimonianze dei cittadini e soprattutto i frame delle telecamere presenti nella zona.