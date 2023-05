Nuova ZTL di Roma, anche i tassisti contro il sindaco Gualtieri: l’associazione di categoria fa ricorso al TAR

Si sta dimostrando una “Caporetto” quella della Nuova ZTL di Roma, che ha portato uno tsunami di malcontenti addosso al sindaco Gualtieri e la sua Giunta comunale. Ai già 100 mila automobilisti romani che hanno firmato petizioni e organizzato sit-in sotto il Campidoglio, ora si è aggiunta anche l’area dei lavoratori nel servizio Taxi. Infatti, l’ordinanza di Roberto Gualtieri prevedrebbe il cambio di vetture anche per 650 tassisti, paradossalmente non mettendo deroghe per salvaguardare la loro categoria e quindi non interrompere un fondamentale servizio pubblico.

Il pasticcio del Comune sui Taxi sulla Nuova ZTL di Roma

La nuova Fascia Verde della Città Eterna, infatti, prevedrebbe un cambio di tutte quelle vetture adibita a Taxi che sono Euro 4 e a gasolio. Un grande pasticcio creato dal Campidoglio, che al momento interesserebbe quasi 1000 vetture e rischia di creare non pochi problemi sulla mobilità romana. Infatti, i tassisti per continuare a lavorare dovrebbero modificare la propria vettura oppure comprarne una nuova, ma di ultima generazione. Un investimento che però, al momento, risulta impossibile per il momento storico e il drastico rialzo dei costi della benzina.

L’associazione di categoria contro il sindaco Gualtieri

A Repubblica, è comprensibile lo sfogo delle associazioni di categoria nel corpo dei Taxi. Alessandro Genovese, dell’Associazione Tutela Legale Taxi, spiega in questo modo la contrarietà alla proposta della Nuova ZTL di Roma: “Quella del Campidoglio è una discriminazione pesante per noi tassisti, che causerà un danno sia per l’utenza che per i lavoratori. La nostra categoria, dopo una crisi come quella portata dalla pandemia non ha la forza economica di cambiare la macchina con la quale lavora“.

Il ricorso al TAR

Dopo il TMB Guidonia, Roberto Gualtieri torna al tavolo del TAR. Questa volta per la nuova ZTL, con un ricorso presentato dalle associazioni di categoria interne al servizio Taxi. La difesa dei tassisti è molto articolata, con i magistrati amministrativi che si esprimeranno sulla loro situazione nel mese di luglio 2023.