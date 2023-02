Nuove truffe a Roma, si spacciano per operatori ENEL: entrano in casa e fanno razzia

Anche le truffe a Roma seguono i trend. E poiché in questi ultimi mesi il topic energia va per la maggiore, ecco che i malfattori si sono adeguati e hanno deciso di dirottare proprio in quel senso le loro trappole per i cittadini della Capitale. L’ultima segnalazione che ci arriva dai cittadini in redazione riguarda proprio una serie di truffatori, operativi soprattutto in zona Monte Mario, che si spaccerebbero per operatori dell’ENEL. Ecco cosa sappiamo sulla faccenda.

Le ultime truffe nella città di Roma

Fanno il giro del quartiere, con cura ed oculatezza. Scelgono orari strategici, spesso di mattina, quando in casa può esserci solamente un individuo, meglio se anziani, soggetti fragili facili da raggirare, o che in caso di smascheramento non diano troppe problematiche o facciano resistenza. Questo pensano. Perché il loro obiettivo è entrare dentro le abitazioni, con una scusa banale, e fare razzia di oggetti preziosi, monili, denaro e tutto ciò che gli capita a tiro. E alle peggiori, se necessario, non essere aggrediti fisicamente. Come riporta un utente del web, fanno di tutto per assicurarsi che le loro vittime siano sole in casa: ”È rimasto davanti al mio portone per più di 20 minuti a fissare all’interno”. Insomma, studiano bene in vicinato e forse effettuano i loro colpo dopo giorni di appostamenti.

Il fenomeno fuori controllo in zona Monte Mario

I casi che ci vengono segnalati si sono verificati principalmente in zona Monte Mario, anche se non è l’unica sezione della Capitale ad essere presa di mira dai truffatori. I soggetti hanno provato ad entrare nelle case delle loro vittime spacciandosi per falsi operatori ENEL che si occupano di luce ed energia. ”Stanno girando non solo a monte Mario dicono di essere ENEL” ci informa un cittadino. La loro scusa è sempre la stessa: l’adeguamento della fascia oraria in bolletta. E poiché l’energia è un tema che scotta, così come il caro bollette, e nessuno vorrebbe pagare di più rispetto a quanto necessario, in un periodo così travagliato dal punto di vista economico, ecco che spesso vengono fatti entrare, accomodare e così, mentre uno distrae, l’altro può facilmente aggirarsi per la casa in cerca di oggetti preziosi e denaro, o qualsiasi cosa possa avere un certo valore.

Le segnalazioni dai cittadini

La segnalazione che vi riportiamo è delle ultime ore: ”Fate attenzione che su Via della Rimessola sta girando un falso operatore luce che vuole entrare per forza in casa”, a cui si accompagna anche un altro avvertimento, di un altro utente: ”Anche ieri, a me ha fatto scendere e continuava a dirmi che mi è scaduto il contratto. Me la sono presa con lui alla fine perché devono smetterla”. Insomma, fate bene attenzione e diffidate sempre di chi vuole entrare per forza in casa per un adeguamento non segnalato.