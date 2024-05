Nuovo incidente sul lavoro a distanza di poche ore, cade nel vuoto da diversi metri: morto operaio

Nuovo incidente sul lavoro in Italia a distanza di poche ore: operaio precipita giù dal tetto di un capannone. Morto sul colpo.

Un nuovo tragico incidente sul lavoro scuote l’Italia. A perdere la vita un altro operaio, questa volta precipitato da diversi metri d’altezza. Sulla vicenda s’indaga dalle scorse ore, con gli investigatori che provano a ricostruire le esatte dinamiche attorno a questa tragedia. Per le gravi ferite riportate dopo l’impatto con il suolo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: l’area del cantiere dov’è avvenuto l’episodio, è stato posta sotto sequestro.

Nuovo operaio muore per un incidente sul lavoro

L’uomo, un operaio di 44 anni, era stato chiamato a lavorare presso un capannone situato sulla strada Barchetta di Modena. Doveva svolgere un lavoro edile, molto probabilmente legato al rifacimento del tetto della struttura dove stava operando. Erano iniziati i lavori sul sito da qualche ora, come racconta Il Resto del Carlino, quando intorno alle 10 si è presentata la tragedia: l’uomo è precipitato giù dal tetto, facendo un volo di diversi metri.

I soccorsi al manutentore edile

I colleghi dentro al cantiere e operativi nel capannone, hanno subito portato i primi soccorsi al collega. L’impatto con il terreno però era stato violentissimo, tanto da procurare gravi ferite all’operaio su varie aree del corpo e in particolare la zona della testa del ferito. Chiesto l’intervento del 118, i sanitari hanno provato a rianimare per diverse decine di minuti la vittima della caduta. Vedendo come dal corpo non arrivava nessuna reazione agli stimoli, i paramedici hanno dichiarato il decesso poco più tardi dal momento dell’incidente.

Le indagini sulla vicenda

In dinamiche che seguono di poche ore il gravissimo incidente occorso a un operaio di Pesaro nella notte, gli investigatori e la Procura vogliono provare a fare piena luce su quest’ennesimo incidente sul lavoro. Gli sforzi dell’indagine stanno seguendo una pista: l’operaio stava lavorando in sicurezza sopra al tetto del capannone? Dinamiche che verranno stabilite solo nelle prossime settimane.