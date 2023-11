Odissea Roma-Lido: disagi per i pendolari anche nel primo pomeriggio

Potremmo definirla “Odissea Roma-Lido“. Ritorno a Ostia drammatico per i pendolari della linea ora denominata MetroMare, che a partire dalle 12.30 hanno dovuto assistere a un servizio ferroviario a singhiozzo tra la zona del centro storico capitolino e la zona di Ostia. Una condizione che, secondo le testimonianze dei pendolari, sembra essere ancora in essere anche alle 15.30, ovvero dopo due ore di problemi.

Pomeriggio di fuoco sulla Roma-Lido: servizio a singhiozzo dopo mezzogiorno

Ormai i pendolari che prendono il treno sotto la gestione di Cotral, non si meravigliano più di nulla. A segnalare l’ennesimo disagio sulla linea ferroviaria tra Roma e Ostia Lido, oltre i tabelloni nelle singole stazioni di questa tratta, è il gruppo Telegram di RTN24, sempre molto attento alle dinamiche dei trasporti pubblici sul territorio capitolino e laziale.

Gli alert ai pendolari a partire dalle 12.30

Secondo la testimonianza dei pendolari, i treni hanno cominciato a vedere problemi nel transito a partire dalle 12.30 di oggi. Intorno alle 12.40, come ci viene riferito, viene direttamente diradata la notizia come la circolazione dei mezzi sulla Roma-Lido è stata momentaneamente interrotta. Come viene riferito agli utenti del trasporto pubblico, sarà Cotral ad avvertire su eventuali aggiornamenti e il ripristino del servizio pubblico.

Servizio Roma-Lido ripristinato: ma solo per due ore

Prendere la Roma-Lido è un’Odissea, nel senso che si conosce quando si parte con un treno, ma non è chiaro quando si arriva a meta. Il pomeriggio della MetroMare è il degno esempio, considerato come il servizio sembra pienamente ripristinato intorno all’ora di pranzo, ovvero le 13. Una buona notizia che però sembra durare solamente una manciata di ore, considerato come già nel primo pomeriggio la situazione sembra ripresentare problemi nel traffico dei treni sulla linea. Entriamo nell’ora di punta pomeridiana, quando i lavoratori cominciano a staccare dall’ufficio per tornare: sono le 15.30, quando nuovamente ci arrivano segnalazioni di rallentamenti sul percorso ferroviario.