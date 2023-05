Omicidio a Cassino, una donna di 30 anni uccisa a colpi d’arma da taglio

Cassino. Un omicidio violento, efferato. Il corpo di una donna trafitto da diversi colpi di lama. Lo hanno ritrovato senza vita proprio oggi, nell’ultima ora, in un appartamento del centro. L’allarme è stato dato proprio da un conoscente che stava rientrando a casa per il pranzo a quell’ora.

Un omicidio cruento, a giudicare dalle condizioni del corpo della donna, uccisa dentro casa, nel centro di Cassino, precisamente su Via Pascoli. Il fatto deve essere accaduto intorno alle 14.00 del pomeriggio di oggi, sabato 27 maggio 2023. La conferma arriva direttamente dalla Polizia che, proprio in questo momento, sta dispiegando le sue forze per indagini sul caso. Stando a quelle che sono le primissime informazioni trapelate dai rilievi effettuati dalla scientifica, pare si tratti di una donna di origini straniere, sui 30 anni circa, forse originaria della Repubblica Dominicana.

I primi dettagli sul caso

I particolari languono, il fatto è accaduto infatti nell’ultima ora. Sono in corso proprio in questi minuti gli accertamenti da parte del personale del commissariato. Ad ogni modo, tra le prime ipotesi c’è quella secondo cui la vittima fosse una prostituta. L’ultima informazione riguarda le ricerche condotte da parte degli agenti del Commissariato di Cassino, che sta perlustrando l’intera area, soprattutto i cassonetti, in cerca dell’arma del delitto non ancora rinvenuta. Inutile sottolineare lo choc dei residenti alla notizia appena diffusa.