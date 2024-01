Omicidio a Monte Compatri: Ivan Alexandru ucciso in sparatoria tra baby gang

Questa notte si è svolto un omicidio a Monte Compatri: morto il 14enne rumeno Ivan Alexandru in una sparatoria tra baby gang.

Tragedia nel Comune di Monte Compatri, dove un ragazzo di 14 anni è morto all’interno di una sparatoria tra baby gang. La vittima si chiamava Ivan Alexandru, un ragazzo originario della Romania e che viveva nella provincia di Roma. Al momento della morte per omicidio, il giovane si sarebbe trovato coinvolto in un’accesa lite insieme ai suoi amici, in una dinamica degenerata in una sparatoria.

Omicidio a Monte Compatri: la morte di Ivan Alexandru

Prima di morire, Ivan Alexandru si trovava in un bar di Monte Compatri coi propri amici. Secondo i primi rilevamenti e le testimonianze sulla vicenda, tra il suo gruppo e un’altra comitiva di ragazzi sarebbe scoppiata una violenta litigata all’interno della stessa attività commerciale. I due gruppi, definiti baby gang dalle testate giornalistiche locali, avrebbero deciso di regolare i conti fuori da bar, dando vita a una sparatoria all’interno del parcheggio della stazione ferroviaria di Pantano. Luogo dove un proiettile avrebbe raggiunto il 14enne, uccidendolo.

Omicidio a Monte Compatri: le testimonianze

Secondo le testimonianze dei residenti locali e che abitavano nei pressi della stazione Pantano, i tumulti si sarebbero scatenati intorno alle 3 del mattino di questa notte, sabato 13 gennaio 2024. Si sarebbero cominciati a sentire numerosi colpi d’arma da fuoco esplosi in prossimità del parcheggio della ferrovia, con urla di giovani provenienti dallo stesso posto.

Omicidio a Monte Compatri: l’intervento delle forze dell’ordine

Vedendo e ascoltando la scena, più residenti hanno chiamato il numero di emergenza del 112, che ha fatto precipitare sul posto i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Nonostante l’intervento celere dei paramedici, le condizioni di Ivan Alexandru sono risultate subito critiche, con i sanitari che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita nonostante le pratiche di rianimazione messe in campo.

Omicidio a Monte Compatri: scontro tra baby gang etniche?

Le indagini delle forze dell’ordine e della Procura di Velletri guardano verso una regolazione dei conti tra baby gang attive nel territorio di Monte Compatri e dei Castelli Romani. In virtù di ciò, si teme che il proiettile che ha trafitto Ivan Alexandru sia arrivato da un gruppo avversario, probabilmente anche questo straniero e quindi più difficile da rintracciare con le indagini.